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"Храм Бахуса" на Тверской

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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкГастроном Елисеевский в МосквеГастроном Елисеевский в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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При советской власти магазин получил название "Гастроном № 1". Хотя москвичи его называли по-старому – "Елисеевским". Сила традиции, которую трудно победить. Поэтому его в официальных документах стали именовать как "Гастроном № 1 "Елисеевский"".

В этот день, … лет назад

Двадцать первого августа 1864 года родился Григорий Григорьевич Елисеев – глава торгового товарищества "Братья Елисеевы", владелец знаменитых магазинов.

А самый первый "Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин" открылся в Москве на Тверской 5 февраля 1901 года.

Петербургский купец-миллионер решил поразить Москву небывалым размахом. Старинное здание для магазина капитально перестроил шурин Елисеева – архитектор Гавриил Васильевич Барановский.

Кстати, ранее в этом доме жила знаменитая красавица княгиня Зинаида Александровна Волконская, дочь известного писателя и дипломата князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, и здесь находился ее литературный и музыкальный салоны. Частыми гостями в них были Пушкин,  Жуковский, Баратынский, Хомяков, Веневитинов, Вяземский, Козлов, Одоевский, Языков, Дельвиг, Кюхельбекер, Мицкевич. 

© Борис Приходько
Бюст Григория Григорьевича Елисеева - владельца магазина "Елисеевского"
И сама княгиня была не без дарований: поэтесса, писательница, певица, композитор. Во время Венского конгресса она выступила на сцене, естественно, в любительском спектакле. Все были поражены ее удивительным по красоте и звучности контральто, музыкальностью и драматическими способностями. Знаменитая французская актриса Марс, услышав пение Волконской и увидев ее игру, сказала: "Как жаль, что такой сценический талант достался на долю дамы большого света". Композитор Джоаккино Россини сочинил на русские темы, напетые ему Волконской, арию для "Севильского цирюльника".

Князь П.А. Вяземский писал: "В Москве дом кн. Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли".

А потом салон княгини Волконской преобразился в гастрономический храм. В.А. Гиляровский в книге "Москва и москвичи" вспоминал: начав строить магазин Елисеева, архитектор Г.В. Барановский зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик – ничего не видно. Но нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю овчарок, все-таки ухитрялись проникнуть внутрь. А потом рассказывали:  

     – Индийская пагода воздвигается.  

     – Мавританский замок.  

     – Языческий храм Бахуса.  

Последнее оказалось ближе всего к истине. 

© Владимир Астапкович
Торговый зал гастронома "Елисеевский" на Тверской улице в Москве
Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла. Внутренняя отделка – нечто фантастическое. Золото и лепные украшения стен и потолка. Огромная хрустальная люстра. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, а рядом с ней – большие английские часы с золоченым маятником.

В трех залах магазина было пять отделов: гастрономический, сверкавший всевозможными бутылками и хрусталем "баккара", колониальных товаров, бакалея, кондитерский и самый обширный – фруктовый. 

Горами поднимаются заморские фрукты. Как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов с голову ребенка каждый. Необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы. Перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства – жители неведомых океанских глубин. А над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок, сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте.

Окорока вареные с откинутой плащом кожей румянятся розоватым салом. Окорока вестфальские провесные, сверкающие нежной белизной. Жирные  остендские устрицы, фигурно разложенные на слое снега. Белорыбьи и осетровые балыки. В серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, чернелась стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Ароматная паюсная, далее сухая мешочная – тонким ножом пополам каждая икринка режется…

© Дмитрий Коробейников
Логотип знаменитого Елисеевского магазина на здании на Тверской улице в Москве, построенном в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова. Летом 1901 г. купец Григорий Елисеев открыл здесь магазин, названный завсегдатаями "Храмом обжорства"
А маленькие "дамские пирожные" (птифуры) – были гордостью магазина. Их специально выставляли в самой большой витрине, выходившей на Тверскую, чтобы ездоки, проезжающие мимо "Елисеевского", не могли проехать мимо. Ну как свою спутницу не побаловать изысканным лакомством? 

Впрочем, прерву этот полет кулинарной фантазии. И подчеркну: Елисеевский магазин – это для тех, кто почище-с,  для состоятельных москвичей, а остальные – лишь через витрину любовались всем этим великолепием. Большинство из них не могли купить не то, что птифур – им даже пара яблок была не по карману… 

После грандиозного успеха в Москве Елисеев открыл аналогичные магазины в Петербурге и Киеве. Он планировал открыть сеть магазинов и в Соединенных Штатах. Но тут случилась трагедия – в 1914 году немолодой уже Григорий Григорьевич влюбился в супругу одного из крупных ювелиров. Жена развода не давала, и тогда Елисеев просто бросил ее. Потрясенная случившимся, она покончила жизнь самоубийством. А сыновья отказались от отцовского наследства. 

Зато большевики ни от чего не отказывались: после революции магазины и прочие богатства Елисеева были национализированы. В первые годы советской власти гастроном фактически не работал – простых продуктов не хватало, не говоря уже об экзотических! Лишь во времена НЭПа магазин вновь открылся под новым названием "Гастроном № 1". Хотя москвичи его называли по-старому – "Елисеевским". Кстати, даже в некоторых официальных документах времен СССР он фигурировал как "Гастроном № 1 "Елисеевский"".

В 1930-е годы магазин вновь стал передовым, в том числе и по ассортименту продукции. Оно и понятно – в нем вновь стали отовариваться те, кто почище-с. В условиях существовавшего режима это были ответственные партийные работники и государственные служащие.

Магазин был единственным, где в свободной продаже имелись ананасы.

Сразу вспоминается Маяковский: ешь ананасы, рябчиков жуй…

Во время войны гастроном не работал – в нем размещался распределитель продуктов питания для номенклатуры и иностранных дипломатов. 

© Владимир Астапкович
Интерьер торгового зала гастронома "Елисеевский" на Тверской улице в Москве
Приведу любопытный документ. Докладная записка и. о. зав. протокольным отделом НКИД СССР Ф. Молочкова зам. наркоминдел А.Я. Вышинскому об изменении снабжения дипломатов и членов их семей прод- и промтоварами в условиях военного времени от 15 июля 1941 года:

"Установить следующие месячные предельные нормы отпуска продуктов столом заказов Гастронома № 1 (по нормальным ценам):

Дипломатам, инокорреспондентам и членам их семей (на одного человека):

а) хлеб с заменой мукой (по эквиваленту)   – 30 кг;

б) сахар и кондитерские изделия                   – 8 кг; 

в) мясо и мясные изделия                               –8 кг;

г) рыба и рыбные изделия                              – 8 кг;

д) масло всякое                                               – 5 кг;

е) крупа и макароны                                        – 5 кг.

Сотрудникам посольств и миссий – иногражданам и членам их семей (на одного человека): 

а) хлеб с заменой мукой                                 – 20 кг;

б) сахар и кондитерские изделия                   – 3 кг;

в) мясо и мясные изделия                               – 3 кг;

г) рыба и рыбные изделия                              – 3 кг;

д) масло всякое                                                – 1,5 кг;

е) крупа и макароны                                        – 2 кг.

Дети до 12 лет получают половинную норму".

Если внимательно подсчитать, то неплохая норма довольствия получается для эпохи тотальной войны… 

© РИА Новости / Борис Приходько
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Здание гастронома "Елисеевский"
Но и после войны "Елисеевский" – гастроном № 1 и по значимости, и по ассортименту. В общем, номенклатурный магазин. Хотя таковым был он только для тех, кто имел право заходить в него со двора. А так это был обычный гастроном. Впрочем, "обычный" по отношению к "Елисеевскому" звучит кощунственно. Это был и в советские времена самый красивый магазин столицы. Я и сам туда нередко заходил в 70-80-е годы. Цены – такие же, как и в других гастрономах. Разве что там чаще выбрасывали на прилавки что-нибудь дефицитное. Но я заходил вовсе не за покупками, а чтобы лишний раз насладиться великолепием "храма Бахуса", непередаваемым ароматом свежемолотого кофе, который ощущался еще в дверях магазина. Еще помню "машинку", видимо, дореволюционную, которая резала ветчину на тонкие ломтики – чуть толще листа писчей бумаги… 

Конечно, кому-то интерьер "Елисеевского" может казаться вычурным и устаревшим. Их больше забавляют нынешние причуды. Например, стиль хай-тек – это тоже, в определенном смысле, красиво, практично, но… скучно. Быстро глаз устает. И всегда ли нужна эта функциональная и четко распланированная… безликая пустота? 

А в начале 1980-х годов на всю страну прогремело "Елисеевское дело". Директора Юрия Соколова обвинили в крупных хищениях социалистической собственности и во взяточничестве. Расстреляли. Но, по сути, он стал, как говорится, "крайним", стрелочником в борьбе за пост генсека между главой КГБ Юрием Андроповым и первым секретарем Московского горкома партии Виктором Гришиным. Так, по крайней мере, тогда говорили.

Кстати, во времена Соколова среди постоянных покупателей "Елисеевского" была Галина Брежнева и ее муж – заместитель министра внутренних дел Юрий Чурбанов, а также практически вся московская номенклатура.

Сейчас магазин тоже работает. Но он, как и в старые времена, в основном для тех, кто почище-с… 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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