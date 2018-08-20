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Украинские моторы и американские обиды: не нравится – платите сами

(обновлено: 18:53 20.08.2018)
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкДвигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич в ЗапорожьеДвигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Киев делает Вашингтону "выгодное" предложение: не хотите, чтобы мы торговали с Поднебесной, покупайте наши авиадвигатели сами. Как для своих, мы вам можем даже цену увеличить.

Киев устами лидера Радикальной партии Олега Ляшко занялся шантажом Вашингтона. Иное определение заявлениям украинского политика просто не подберешь. В ответ на критику сделки "Мотор Сич" с Китаем Ляшко предложил американцам перекупить этот контракт. Дескать, если вам не нравится покупатель, которого мы смогли найти, то платите за наши авиадвигатели сами. 

В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии
С одной стороны, какое дело США до торговых связей Киева. Как ни как, Украина – свободная независимая страна и имеет право торговать, чем хочет и с кем хочет. С другой стороны, недовольство Вашингтона тоже понятно. Последние четыре года Украина находится на полном балансе у США. Если бы не американская помощь, в том числе и с получением кредитов от МВФ, незалежная давно бы по миру пошла. 

Так что, США наверняка рассчитывают, что хотя бы из благодарности Украина не будет продавать товары двойного назначения не просто потенциальному сопернику, а конкретному противнику американцев. Ведь в доктрине США открытым текстом прописано, что Китай – это противник. Вот и продажу Пекину двигателей для учебно-боевых самолетов заокеанские покровители Украины расценили как предательство. 

В конце концов, кто платит, тот музыку и заказывает. Впрочем, украинские политики считают, что музыканты очень даже вправе шантажировать заказчика для повышения стоимости уже оплаченного концерта. Пытаться усидеть на двух стульях – это уже традиция украинского политикума. 

Четверть века тянули преференции с России в обмен на обещание не открывать свои границы для бесконтрольного передвижения европейских товаров. И столько же брали со "старушки Европы" ровно за противоположные обещания. Когда выбор сделать все-таки пришлось, европейцам выставили счет в двойном размере и предъявили к оплате недополученную с России выгоду. И вот теперь в ситуации с авиадвигателями Киев делает Вашингтону ровно такое же предложение. Не хотите, чтобы мы торговали с Поднебесной, покупайте сами. Наверняка еще и цену увеличат. Так сказать – специально для своих. 

Китайский учебно-боевой самолет Hongdu L-15 (принят на вооружение ВВС КНР под обозначением JL-10)
CC BY-SA 4.0 / Xu Zheng /
Нож в спину: США уличили Украину в предательстве
Кстати, не только Олег Ляшко отреагировал на критику США. В "Мотор Сич" заокеанские заявления тоже без внимания не оставили. Правда, производители двигателей мудрствовать лукаво не стали и тут же безошибочно нашли "русский след". 

Дескать, это все конкуренты соседние пытаются рынок у украинских предпринимателей отнять. И именно поэтому разместили в американской прессе какую-то там критику. А сами Штаты тут ни при чем. Они-то хорошие и на украинцев вовсе не гневаются.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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