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Сарказм или сигнал? США отказываются восстанавливать разрушенную Сирию

(обновлено: 15:57 20.08.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖенщина набирает воду в палаточном лагере для сирийских беженцев в центральном Бекаа в поселении Каб Эльяс. 11 августа 2018Женщина набирает воду в палаточном лагере для сирийских беженцев в центральном Бекаа в поселении Каб Эльяс. 11 августа 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дональд Трамп объяснил решение прекратить выделение 230 млн долларов Сирии – мол, самим пригодятся. А то, что американцы в стране порушили, пусть другие восстанавливают. Вашингтон потом придет и проверит.

Сирия останется без американских денег. Дональд Трамп прокомментировал отказ США ежегодно выделять 230 млн долларов на восстановление ее разрушенной инфраструктуры. Американский президент уверен: это бремя должно лечь на Саудовскую Аравию и другие "богатые страны Персидского залива". Как обычно, такое важное заявление он сделал на своей странице в Twitter

Разрушенный нефтеперерабатывающий завод в Сирии
© AFP 2018 / RMC/STR Raqqa Media Center (RMC)
Военный эксперт: цель США в Сирии – заставить народ страдать
Ничего удивительного в происходящем нет. Трамп еще во время предвыборной кампании говорил о необходимости закругляться с вливанием больших денег в другие страны. Что касается Сирии, то сначала Вашингтон ставил жесткие рамки – мол, пусть Башар Асад уходит, тогда мы и будем помогать. А когда стало окончательно ясно, что Асад останется, американцам ничего другого и не оставалось, как помощь прекратить. К тому же деньги на "восстановление регионов Сирии, которые ранее находились под контролем ИГ*", давно не перечислялись – проект, который был объявлен в январе Рексом Тиллерсоном, был заморожен весной после его ухода с поста госсекретаря.

Здесь, конечно, общественность могла бы и возмутиться, ведь именно американцы сравняли с землей сирийскую Ракку. Только возмущаться некому. А посыл про то, что Саудовская Аравия или страны Персидского залива вдруг начнут восстанавливать Сирию, больше похож на сарказм, нежели на сигнал руководителям ближневосточных стран.

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение: в США понимают, что военная фаза сирийского конфликта заканчивается
Кроме того, решение Трампа многие политологи воспринимают как окончательный уход от ответственности за действия прежней администрации во главе с Бараком Обамой. Хотя никто и не исключает, что Дональд Трамп захочет вернуться к этому вопросу, когда ситуация в Сирии более или менее стабилизируется, а на горизонте появится возможность получить доступ к нефтяным месторождениям. Пока же помощников у разбомбленной Сирии не так много, как хотелось бы. Во главе с Россией помогают лишь некоторые страны СНГ и Китай. Пекин опроверг свое участие в военных операциях на территории САР,  зато заявил о своем желании восстанавливать инфраструктуру Сирии. 

Но, как говорится, с миру по нитке, главное, чтобы в страну окончательно вернулись не только инвесторы, но и этот самый мир. Пока это самое дорогое, чего не хватает Сирии и ее жителям.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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