Не рой другому санкционную яму. А если роешь – то рой и себе

Американские санкции против России – как бумеранг. Не верите – посмотрите на Украину, обратился к властям США бывший советник госдепартамента. Интересно, почему разумно рассуждать люди в Вашингтоне начинают, лишь отойдя от власти?..

Лучше поздно, чем никогда. Американский политолог и экс-советник госдепартамента Николай Петро увидел в украинских санкциях против России угрозу для США. В своей колонке в СМИ он предупредил, к чему могут привести ограничительные меры, предлагая взглянуть в качестве примера на Украину.

Петро напомнил, что четыре года назад Киев начал вводить санкции в отношении России. В том числе ввел ограничения для деятельности на Украине российских банков и платежных систем, заблокировал соцсети и телеканалы, а также закрыл воздушное сообщение между двумя странами и грозит прекратить все железнодорожные перевозки в Россию. Однако в реальности, по словам американца, хуже стало только простым украинцам, которым теперь приходится тратить на эти услуги больше денег, если они еще у них есть. А вот российские компании, попавшие под украинские ограничения, продолжают успешно вести свой бизнес.

При этом сама Украина готова сбывать свою продукцию куда угодно и кому угодно. Причем без особой оглядки на США. Взять хотя бы последнюю историю с продажей двигателей для боевых самолетов в Китай. Контракт на 380 миллионов долларов заключила украинская компания "Мотор Сич". Но если для нее эта сделка была явно удачной, то в Вашингтоне думают иначе. Бывший советник комитета сената по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, отметил, что, по сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину США. И не важно, что сотрудничество с Пекином легально и не попадает под международные санкции. Главное, чтобы выбирали партнеров тщательно, с учетом их отношений с Белым домом. А у США с Китаем они сейчас известно какие.

Как аукнется эта история Киеву – вопрос открытый. Американцы, конечно, если и дают денег, то только под проценты или это и вовсе только финансовые гарантии. Хотя если даже такой краник перекроют из-за океана, Украине совсем туго придется. И как ни крути, главная надежда – только на Россию, которая, по подсчетам бывшего советника Госдепа, по-прежнему остается главным инвестором Украины. И если Киев будет и дальше ухудшать торговые отношения с "соседней страной", то украинская казна окончательно опустеет. Так мало денег на счетах украинского Минфина, как сегодня, не было последние четыре года, а все планы по наполнению бюджета сорваны.

Впрочем, Николай Петро призывает к разуму не Украину (что бесполезно), а родные Соединенные Штаты. Просто Украина – хороший пример неэффективности санкций. Бывший советник Госдепа напоминает известную поговорку, слегка перефразируя ее на современный лад: когда вы идете по пути санкций, вы должны вырыть две могилы. Одну для экономики вашего конкурента, а другую для себя. Так что, делает вывод Петро, санкции сегодня помогают обеспечить лишь иллюзию покоя для политиков. При этом создавая для собственной же страны массу вполне реальных проблем. Прислушаются ли в Вашингтоне к экс-советнику? Надо полагать, вообще-то, что там люди все и сами понимают. Но откровенно говорить об этом начинают лишь после того, как обзаведутся приставкой "экс".

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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