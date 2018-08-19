Не рой другому санкционную яму. А если роешь – то рой и себе

Лучше поздно, чем никогда. Американский политолог и экс-советник госдепартамента Николай Петро увидел в украинских санкциях против России угрозу для США. В своей колонке в СМИ он предупредил, к чему могут привести ограничительные меры, предлагая взглянуть в качестве примера на Украину.
При этом сама Украина готова сбывать свою продукцию куда угодно и кому угодно. Причем без особой оглядки на США. Взять хотя бы последнюю историю с продажей двигателей для боевых самолетов в Китай. Контракт на 380 миллионов долларов заключила украинская компания "Мотор Сич". Но если для нее эта сделка была явно удачной, то в Вашингтоне думают иначе. Бывший советник комитета сената по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, отметил, что, по сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину США. И не важно, что сотрудничество с Пекином легально и не попадает под международные санкции. Главное, чтобы выбирали партнеров тщательно, с учетом их отношений с Белым домом. А у США с Китаем они сейчас известно какие.
Как аукнется эта история Киеву – вопрос открытый. Американцы, конечно, если и дают денег, то только под проценты или это и вовсе только финансовые гарантии. Хотя если даже такой краник перекроют из-за океана, Украине совсем туго придется. И как ни крути, главная надежда – только на Россию, которая, по подсчетам бывшего советника Госдепа, по-прежнему остается главным инвестором Украины. И если Киев будет и дальше ухудшать торговые отношения с "соседней страной", то украинская казна окончательно опустеет. Так мало денег на счетах украинского Минфина, как сегодня, не было последние четыре года, а все планы по наполнению бюджета сорваны.
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.
Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!