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Самолеты – на прикол, пилотов – домой. США ломают Турции "крылья"

(обновлено: 10:49 19.08.2018)
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© AP Photo / Rick BowmerАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning IIАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© AP Photo / Rick Bowmer
У США с Турцией – конфликт. Вроде начался с С-400, но досталось и F-35. Однако дело вовсе не в ракетах и самолетах. Противоречий между союзниками по НАТО накопилось столько, что, судя по всему, "махать кулаками" они намереваются еще долго.

США демократичны ко всем. Гребут под одну гребенку и конкурентов, и союзников. Почему "наезжают" на Россию, более-менее понятно: мы для них – стратегический противник. Но Турция-то как оказалась в числе "провинившихся"? Ключевой член НАТО на Ближнем Востоке, причем, с историей. И нате вам.  

Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: в отношениях Турции и США напряженность очень серьезная
Турции "шьют" самолеты, точнее, наоборот – хотят запретить поставку F-35. Президент США Дональд Трамп подписал пункт в оборонном бюджете страны на 2019 год о введении запрета на поставки этих самолетов до получения специального доклада об американо-турецких отношениях. И неважно, что Турция уже заплатила США за самолеты 800 млн долларов, да еще турецкие пилоты проходят в Штатах подготовку.  

Изначально "летные" проблемы, казалось бы, возникли из-за С-400, которые Турция решила купить у России. Американцы без обиняков заявили – или российские комплексы, или F-35 – выбирайте. Турки указали на то, что их страна хоть и член НАТО, но вправе сама определиться со своей оборонной стратегией. Штаты такая аргументация не удовлетворила, и теперь программа по поставкам в Турцию F-35 – под замком.  

Но если копнуть глубже, то складывается впечатление, что дело вовсе не в С-400. Точнее, не только в них. Проблемы начались пару лет назад, когда в Турции случилась неудачная попытка госпереворота. Анкара обвинила в его организации проживающего в США мусульманского проповедника и создателя целой сети действующих в Турции и других странах структур Фетхуллаха Гюлена. США выдавать его Турции категорически отказываются: дескать, доказательства его причастности к попытке госпереворота – неубедительные. 

Ракетный комплекс С-400 во время подготовки боевой техники к участию в военном параде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Блеф не удался". Военный эксперт о выборе Анкары в пользу С-400
Между тем, у Анкары имеется еще один знаковый обвиняемый. Причем его-то обвиняют не заочно, а очень даже очно – это проживающий в Турции американский проповедник-евангелист Эндрю Брансон.  Его подозревают в поддержке FETO – запрещенной в Турции организации Гюлена. По версии следствия, Брансон получал от FETO деньги, которые использовал для подрыва конституционного строя.

Брансона в Турции задержали и отпустить на свободу категорически отказываются. США в ответ ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и его коллеги из министерства внутренних дел – Сулеймана Сойлу.  Их считают ответственными за арест Брансона. А дальше уже – пошло-поехало. 

Дело дошло до экономических санкций. Соединенные Штаты серьезно повысили пошлины на сталь и алюминий из Турции. Эти санкции привели к тому, что курс турецкой лиры буквально обвалился. Турки тоже "махнули кулаком" – ввели повышенные пошлины на импорт целого ряда американских товаров. 

Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Типичный подход". Политолог о "сокращении расходов" США на Турцию
Судя по всему, обе стороны готовы махать кулаками еще долго. Правда, турки заявляют, что они будут "махать" только в правовом поле.  Например, добиваться возобновления поставок F-35 юридическими мерами. Но получится ли? Экономический "кулак" у США заведомо сильнее, а правовые аспекты они очень часто просто игнорируют. Да и дело не только в "эхе" попытки переворота в Турции. Есть, например, еще и проблема по сирийским курдам и их поддержке со стороны Штатов. 

Поэтому самолеты – на прикол, а пилотов – домой. В отношениях Турции и США – явно нелетная погода. Тучи, конечно, еще могут разойтись. Но пока что не вызывает сомнений, что в системе НАТО возникла серьезная трещина. Еще никогда не было такого, чтобы США с одним из членов альянса доходили до столь серьезного конфликта.         

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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