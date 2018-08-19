Самолеты – на прикол, пилотов – домой. США ломают Турции "крылья"

США демократичны ко всем. Гребут под одну гребенку и конкурентов, и союзников. Почему "наезжают" на Россию, более-менее понятно: мы для них – стратегический противник. Но Турция-то как оказалась в числе "провинившихся"? Ключевой член НАТО на Ближнем Востоке, причем, с историей. И нате вам.
Изначально "летные" проблемы, казалось бы, возникли из-за С-400, которые Турция решила купить у России. Американцы без обиняков заявили – или российские комплексы, или F-35 – выбирайте. Турки указали на то, что их страна хоть и член НАТО, но вправе сама определиться со своей оборонной стратегией. Штаты такая аргументация не удовлетворила, и теперь программа по поставкам в Турцию F-35 – под замком.
Но если копнуть глубже, то складывается впечатление, что дело вовсе не в С-400. Точнее, не только в них. Проблемы начались пару лет назад, когда в Турции случилась неудачная попытка госпереворота. Анкара обвинила в его организации проживающего в США мусульманского проповедника и создателя целой сети действующих в Турции и других странах структур Фетхуллаха Гюлена. США выдавать его Турции категорически отказываются: дескать, доказательства его причастности к попытке госпереворота – неубедительные.
Брансона в Турции задержали и отпустить на свободу категорически отказываются. США в ответ ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и его коллеги из министерства внутренних дел – Сулеймана Сойлу. Их считают ответственными за арест Брансона. А дальше уже – пошло-поехало.
Дело дошло до экономических санкций. Соединенные Штаты серьезно повысили пошлины на сталь и алюминий из Турции. Эти санкции привели к тому, что курс турецкой лиры буквально обвалился. Турки тоже "махнули кулаком" – ввели повышенные пошлины на импорт целого ряда американских товаров.
Поэтому самолеты – на прикол, а пилотов – домой. В отношениях Турции и США – явно нелетная погода. Тучи, конечно, еще могут разойтись. Но пока что не вызывает сомнений, что в системе НАТО возникла серьезная трещина. Еще никогда не было такого, чтобы США с одним из членов альянса доходили до столь серьезного конфликта.
Автор Сергей Осипов, радио Sputnik
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