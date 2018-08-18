Мода и польза: французское искусство "по-маленькому"

Красные комоды, заставленные цветущей зеленью, – это не арт-объекты. Так теперь выглядят в Париже общественные туалеты индивидуального пользования. По своему назначению это те же писсуары, притом "в тот же профиль". Только называются они "уритротуарами", потому что предполагают испускание урины прямо на тротуаре. Действия того, кто притормозил у такого "комода", очевидны для проходящих мимо: установка низкая и легко разоблачает пользователя.
Есть, конечно, и скептики. Среди них, например, бывший глава движения предпринимателей Франции: он назвал уритротуары "новой ерундой Парижа". Однако как только не обзывали парижане Эйфелеву башню в год ее постройки – и что?.. Другое дело – местные жители, в большинстве своем не оценившие дизайнерские "точки облегчения". А все потому, что первыми "точками" отметили исторические и туристически привлекательные места в центре Парижа. Например, недалеко от собора Парижской Богоматери и на популярной у гостей французской столицы улице Сен-Луи-ан-л’Иль, с которой, как пишут путеводители, открывается "потрясающий вид на Сену". И полицейские тоже не вполне за уритротуары, так как в "комоде", усаженном цветочками, легко замаскировать закладку с наркотиками.
Работа над уритротуарами должна быть продолжена. И не только во имя женщин. А как же третий пол, узаконенный почти в десятке стран? Германия, где это недавно произошло, стала уже девятой. Для интерсексуальных граждан требуется нечто эксклюзивное, чтобы даже по форме сосуда и позе использующего его было понятно: это не мужчина и не женщина – это третий пол! Чтоб без обид, без критики за нетолерантность.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!