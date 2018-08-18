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Мода и польза: французское искусство "по-маленькому"

(обновлено: 14:01 18.08.2018)
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© AFP 2018 / Patrick KovarikУличные художники на Монмартре, ПарижУличные художники на Монмартре, Париж
© AFP 2018 / Patrick Kovarik
Принести пользу садоводу, порадовать экологов и дать облегчение толпам туристов – все эти задачи выполняют элегантные писсуары, появившиеся на парижских улицах.

Красные комоды, заставленные цветущей зеленью, – это не арт-объекты. Так теперь выглядят в Париже общественные туалеты индивидуального пользования. По своему назначению это те же писсуары, притом "в тот же профиль". Только называются они "уритротуарами", потому что предполагают испускание урины прямо на тротуаре. Действия того, кто притормозил у такого "комода", очевидны для проходящих мимо: установка низкая и легко разоблачает пользователя. 

Эйфелева башня в Париже
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist /
Люди как люди, или Как Францию превратили в бесполую страну
У модного изобретения масса достоинств. Во-первых, моча выливается в резервуар с сухой смесью на основе соломы – таким образом, производится компост, который затем пригодится садоводам. Помочился – поучаствовал в массовом производстве компоста, а значит – поддержал французского производителя. Во-вторых, установка никак не нарушает экологического равновесия. Она не требует канализационных труб, которые нет-нет да и прорываются. Надо только перестилать соломку после 150-250 "подходов к снаряду", чтобы, как обещано, не было "никакого запаха". Правда, кто считает эти "подходы", неясно. 

Есть, конечно, и скептики. Среди них, например, бывший глава движения предпринимателей Франции: он назвал уритротуары "новой ерундой Парижа". Однако как только не обзывали парижане Эйфелеву башню в год ее постройки – и что?.. Другое дело – местные жители, в большинстве своем не оценившие дизайнерские "точки облегчения". А все потому, что первыми "точками" отметили исторические и туристически привлекательные места в центре Парижа. Например, недалеко от собора Парижской Богоматери и на популярной у гостей французской столицы улице Сен-Луи-ан-л’Иль, с которой, как пишут путеводители, открывается "потрясающий вид на Сену". И полицейские тоже не вполне за уритротуары, так как в "комоде", усаженном цветочками, легко замаскировать закладку с наркотиками. 

Знаки мужчины и женщины
© Depositphotos / Lynx_aqua
Третьим будешь? Германия легализовала еще один пол
…Претензии парижан, вопросы полицейских – это все так. Но самое неприятное в том, что полет дизайнерской фантазии совершенно не учитывает присутствия женщин. Они что, не ходят подолгу по парижским улицам? Или считается, что женщины во всем терпеливее и к тому же стыдливее мужчин? Возможно. Только вряд ли найдется в мире хотя бы одна, которая ни разу в жизни не присаживалась под городским кустом. 

Работа над уритротуарами должна быть продолжена. И не только во имя женщин. А как же третий пол, узаконенный почти в десятке стран? Германия, где это недавно произошло, стала уже девятой.  Для интерсексуальных граждан требуется нечто эксклюзивное, чтобы даже по форме сосуда и позе использующего его было понятно: это не мужчина и не женщина – это третий пол! Чтоб без обид, без критики за нетолерантность.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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