Не то чтобы президентские восемь лет да Силвы были для страны "золотым веком". Но с его уходом многие пожалели, что у президента только два срока подряд.

Чертова дюжина. В Бразилии началась самая странная президентская гонка Your browser does not support HTML5 audio

Такой президентской кампании в Бразилии еще не было. Без президента. И совсем не только потому, что Мишел Темер отказался от участия. Хотя, когда он, будучи вице-президентом, предал Дилму Руссефф и подвел ее под импичмент, казалось: кто если не он. А иначе зачем? Но потому и не он, что для 97 процентов населения он, даже став действующим, так и остался бездействующим. Еще и со шлейфом коррупционных противопоказаний, материализовать которые в тома уголовного дела мешает лишь его статус.

Он, конечно, хотел бы задержаться, чтобы и дальше гарантировать себе неприкосновенность и спокойную старость. Если бы и сейчас, как тогда, когда они свергли Руссефф, главу государства утверждал парламент. Но его выбирает народ. И беда этого народа, что выбирать ему не из кого. 13 кандидатов, а президента не видно. Хотя есть среди них даже свой "бразильский Трамп". Бывший военный с ультраправыми наклонностями Жаир Болсонару. Причем, как и следует истинному Трампу, он – не фаворит. Идет вторым. Другое дело, что он и не миллиардер. И партия у него не одна из двух крупнейших, а всего 9 мандатов из 513 в нижней палате. Но – орел.

Сделать Бразилию снова великой не обещает. Однако добрым словом поминает военную диктатуру 1964-1985 годов. Это после ее падения в стране установилась демократия. И эта демократия теперь переживает, пожалуй, самый жестокий, потому что уже и ментальный кризис. Более 14 миллионов безработных. Болсонару появился очень вовремя еще и потому, что он тоже – несистемный. Никаких связей с элитой, никаких сомнительных дел. А еще он считает, что женщины должны получать меньше мужчин, выступает за смертную казнь и легализацию оружия.

А еще он отстаивает интересы национальной промышленности и призывает обуздать влияние Китая на экономику Бразилии. А еще консультантом у него один из авторов "американской сенсации" Стив Бэннон. В общем, весь набор. Только политологи все равно не верят в его успех. И вроде бы 22 процента у него есть, но ни харизмы, ни масштаба личности, ни собственной истории успеха. То ли дело Луис Инасиу Лула да Силва. Экс-президент, авторитет, глыба. СМИ в один голос твердят, что нет другого такого кандидата, который вызывал бы столько эмоций и симпатий. Правда, и он – что есть что нет.

Рейтинг под 31 процент. Но они с ним по разные стороны периметра. Свой срок да Силва получил еще до старта избирательной кампании. Приговор за коррупцию прозвучал в апреле. Чтобы даже не думал на что-то надеяться в октябре. Это его соратники по Трудовой партии выдвинули своего кумира на свой страх и риск. Хотя это и не по закону, но их меньше всего интересует обратная сторона Лулы. Тем паче что они точно знают, что это конкуренты устроили ему темную. А страна, уверяют они, помнит его в лучшем свете. Не то чтобы его президентские восемь лет были ее "золотым веком". Но с уходом да Силвы многие тогда пожалели, что у президента только два срока подряд.

За его ученицу Дилму Руссефф потому и голосовали, что он об этом просил. Второй раз она вроде бы справилась сама. Но что-то пошло не так. Точнее, не так поступили с ней. А затем и взялись за него. Крепко, на 12 лет, чтобы сидел и не высовывался. Но он все равно среди 13-ти. Официоз, впрочем, настаивает на цифре 12. Но соратники Силвы с этим как раз и не спорят. Апостолов, говорят, тоже было 12. А спаситель-то один. Вот и в Бразилии все-таки еще надеются на второе пришествие да Лулы.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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