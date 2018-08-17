Не то чтобы президентские восемь лет да Силвы были для страны "золотым веком". Но с его уходом многие пожалели, что у президента только два срока подряд.
Чертова дюжина. В Бразилии началась самая странная президентская гонка
Такой президентской кампании в Бразилии еще не было. Без президента. И совсем не только потому, что Мишел Темер отказался от участия. Хотя, когда он, будучи вице-президентом, предал Дилму Руссефф и подвел ее под импичмент, казалось: кто если не он. А иначе зачем? Но потому и не он, что для 97 процентов населения он, даже став действующим, так и остался бездействующим. Еще и со шлейфом коррупционных противопоказаний, материализовать которые в тома уголовного дела мешает лишь его статус.
Он, конечно, хотел бы задержаться, чтобы и дальше гарантировать себе неприкосновенность и спокойную старость. Если бы и сейчас, как тогда, когда они свергли Руссефф, главу государства утверждал парламент. Но его выбирает народ. И беда этого народа, что выбирать ему не из кого. 13 кандидатов, а президента не видно. Хотя есть среди них даже свой "бразильский Трамп". Бывший военный с ультраправыми наклонностями Жаир Болсонару. Причем, как и следует истинному Трампу, он – не фаворит. Идет вторым. Другое дело, что он и не миллиардер. И партия у него не одна из двух крупнейших, а всего 9 мандатов из 513 в нижней палате. Но – орел.
Сделать Бразилию снова великой не обещает. Однако добрым словом поминает военную диктатуру 1964-1985 годов. Это после ее падения в стране установилась демократия. И эта демократия теперь переживает, пожалуй, самый жестокий, потому что уже и ментальный кризис. Более 14 миллионов безработных. Болсонару появился очень вовремя еще и потому, что он тоже – несистемный. Никаких связей с элитой, никаких сомнительных дел. А еще он считает, что женщины должны получать меньше мужчин, выступает за смертную казнь и легализацию оружия.
А еще он отстаивает интересы национальной промышленности и призывает обуздать влияние Китая на экономику Бразилии. А еще консультантом у него один из авторов "американской сенсации" Стив Бэннон. В общем, весь набор. Только политологи все равно не верят в его успех. И вроде бы 22 процента у него есть, но ни харизмы, ни масштаба личности, ни собственной истории успеха. То ли дело Луис Инасиу Лула да Силва. Экс-президент, авторитет, глыба. СМИ в один голос твердят, что нет другого такого кандидата, который вызывал бы столько эмоций и симпатий. Правда, и он – что есть что нет.
Рейтинг под 31 процент. Но они с ним по разные стороны периметра. Свой срок да Силва получил еще до старта избирательной кампании. Приговор за коррупцию прозвучал в апреле. Чтобы даже не думал на что-то надеяться в октябре. Это его соратники по Трудовой партии выдвинули своего кумира на свой страх и риск. Хотя это и не по закону, но их меньше всего интересует обратная сторона Лулы. Тем паче что они точно знают, что это конкуренты устроили ему темную. А страна, уверяют они, помнит его в лучшем свете. Не то чтобы его президентские восемь лет были ее "золотым веком". Но с уходом да Силвы многие тогда пожалели, что у президента только два срока подряд.
За его ученицу Дилму Руссефф потому и голосовали, что он об этом просил. Второй раз она вроде бы справилась сама. Но что-то пошло не так. Точнее, не так поступили с ней. А затем и взялись за него. Крепко, на 12 лет, чтобы сидел и не высовывался. Но он все равно среди 13-ти. Официоз, впрочем, настаивает на цифре 12. Но соратники Силвы с этим как раз и не спорят. Апостолов, говорят, тоже было 12. А спаситель-то один. Вот и в Бразилии все-таки еще надеются на второе пришествие да Лулы.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.