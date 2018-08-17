Всем по санкциям – партнерам Ирана тоже достанется

Когда американцы учат других, да хоть тех же иранцев, "изменить свое поведение" – что они имеют в виду? Что те должны брать пример с Америки? Страшно даже себе представить, что произойдет, если так и случится.
Скажи мне кто твой друг, и я скажу, какие санкции его ожидают. Государственный департамент США решил зайти с фланга в санкционной войне против Тегерана. Новый специальный представитель США по Ирану Брайан Хук объявил, что к ноябрю необходимо свести к нулю всю торговую активность иностранных государств с Исламской Республикой. Партнерам дали сигнал: мол, соблюдайте наши правила, иначе мы станем вводить вторичные санкции против вас. Иран должен быть полностью экономически изолирован – и точка.
Разумеется, все это делается исключительно для того, чтобы лишить Тегеран источников дохода и возможностей "дальнейшего финансирования терроризма", отметил Хук. Ослабление давления, возобновление дипломатических и экономических отношений будут возможны только тогда, когда в Вашингтоне увидят, что иранцы серьезно настроены "изменить свое поведение". А внимательно следить за этими изменениями будет специальная группа, которую уже сформировали в недрах государственного департамента.
То есть, Вашингтон верен себе – в своих собственных глазах он остается сияющим "градом на холме", откуда исходит свет истины. И американская дипломатия соответствующим образом обращается к государствам, у которых "что-то не так", в понимании Вашингтона. Лишают радости общения. Торгового и финансового главным образом. Ограничительные меры сроком до "пока не исправятся" уже коснулись России – за якобы вмешательство в американские выборы, да мало ли еще за что; Северной Кореи – за то, что там все не так, как США хотели бы; Сирии – тут тоже все ясно; теперь вот по второму заходу – Ирана (назло Обаме); список можно продолжать дальше – и очень долго.
Суть претензий в том, что кто-то в мире осмеливается не соответствовать американским представлениям о "прекрасном". Вот Вашингтон – такая уж у него ранимая душа – и начинает выплескивать на эти страны свою досаду. А между тем, вполне возможно, что и поведение США кому-то кажется далеко не образцовым. И примеров американского вмешательства в чужие внутренние дела (причем не выдуманных, а вполне реальных), да и просто бандитских действий против других стран привести можно огромное количество. От Югославии до Ливии с остановкой в Ираке. Не забывая про киевский "евромайдан" и другие подобные же перформансы с раздачей печенек. И когда американцы учат других (да хоть тех же иранцев) "изменить свое поведение" – то что они имеют в виду? Что те должны брать пример с Америки? Страшно даже себе представить, что произойдет, если так и случится.
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