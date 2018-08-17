Ах, эта свадьба! Путина ждут в Австрии

Что бы ни говорили, а все равно Владимир Путин – почетный гость в Европе. Он может без долгих переговоров взять и полететь к канцлеру Германии Ангеле Меркель. И там его ждут безо всяких предварительных условий.
Как сообщают СМИ, на церемонию также приглашен австрийский канцлер Себастьян Курц.
Интересно, а сам Путин когда в последний раз был на чьей-то свадьбе? Наверняка многие хотели бы пригласить его, но не решались: как, это же президент, неудобно, да и вообще… А Карин Кнайсль возьми да и пригласи. И Путин, наверное, подумал: а почему бы и нет? К тому же в жизни всегда должно быть место празднику. Как знать, может, так и было.
Ну что ж делать, такая у Владимира Путина судьба, и каждый его шаг, нормальный для всех остальных (ну поехал на свадьбу – что такого?) пристально изучает весь мир. Что бы это значило? А как это скажется на европейской политике?
Все будет хорошо. Просто дайте человеку спокойно съездить в гости.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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