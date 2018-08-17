Ах, эта свадьба! Путина ждут в Австрии

Делу время, потехе час. Владимир Путин перед работой (визитом в ФРГ) заедет в гости – на свадьбу к австрийскому министру. Конспирологи теряются в догадках, пытаясь понять, что происходит. И зря.

Что бы ни говорили, а все равно Владимир Путин – почетный гость в Европе. Он может без долгих переговоров взять и полететь к канцлеру Германии Ангеле Меркель. И там его ждут безо всяких предварительных условий.

А уж как его ждут в Австрии! Особенно министр иностранных дел Карин Кнайсль. Она выходит замуж. Событие, волнительное для каждой женщины. К тому же в числе гостей будет Владимир Путин. Кто еще мог бы похвастаться тем, что президент России принял приглашение на его (или ее) свадьбу – более того, с удовольствием – и нашел время в своем очень загруженном графике?

Как сообщают СМИ, на церемонию также приглашен австрийский канцлер Себастьян Курц.

Интересно, а сам Путин когда в последний раз был на чьей-то свадьбе? Наверняка многие хотели бы пригласить его, но не решались: как, это же президент, неудобно, да и вообще… А Карин Кнайсль возьми да и пригласи. И Путин, наверное, подумал: а почему бы и нет? К тому же в жизни всегда должно быть место празднику. Как знать, может, так и было.

Но все ищут сакральный смысл: почему, ну почему Владимир Путин едет на чью-то свадьбу? Как так бывает? А все может оказаться очень просто – он человек. Он дарит женщинам цветы, ездит на рыбалку, играет с мужиками в хоккей – нормальные такие мужские занятия. Только эти женщины – президенты, премьеры и канцлеры, товарищ по рыбалке – министр обороны, а мужики – профессиональные хоккеисты и известные личности.

Ну что ж делать, такая у Владимира Путина судьба, и каждый его шаг, нормальный для всех остальных (ну поехал на свадьбу – что такого?) пристально изучает весь мир. Что бы это значило? А как это скажется на европейской политике?

Все будет хорошо. Просто дайте человеку спокойно съездить в гости.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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