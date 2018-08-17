Нож в спину: США уличили Украину в предательстве

Американские журналисты поймали Киев за руку. Украина продала двигатели для боевых самолетов в Китай, что противоречит интересам США, говорится в статье The Washington Times. По данным издания, запорожская компания "Мотор Сич" уже поставила 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов китайских ВВС. В целом же контракт предполагает поставку 250 авиационных двигателей на сумму 380 миллионов долларов.тренируется наносить удары по США.
Во-вторых, в публикации приводится мнение американских аналитиков, которые справедливо отмечают, что Украина сейчас фактически живет за счет США. Вот и получается, что Вашингтон имеет право требовать, чтобы американские деньги не тратились на производство авиадвигателей для самолетов, которые угрожают американским же интересам.
Тем временем некоторые аналитики уверены, что Белый дом вряд ли оставит без внимания поставку украинских авиадвигателей Китаю. Они считают, что в качестве ответа Вашингтон может вовсе отказаться от военной помощи Киеву.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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