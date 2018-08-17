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Нож в спину: США уличили Украину в предательстве

(обновлено: 15:31 17.08.2018)
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CC BY-SA 4.0 / Xu Zheng / Китайский учебно-боевой самолет Hongdu L-15 (принят на вооружение ВВС КНР под обозначением JL-10)Китайский учебно-боевой самолет Hongdu L-15 (принят на вооружение ВВС КНР под обозначением JL-10)
CC BY-SA 4.0 / Xu Zheng /
Американские СМИ обвинили Киев в предательстве интересов США. Поводом стали поставки двигателей для военных самолетов в Китай. Примечательно, что публикация совпала с новостью о выделении военной помощи Украине. Теперь в Вашингтоне могут и передумать.

Американские журналисты поймали Киев за руку. Украина продала двигатели для боевых самолетов в Китай, что противоречит интересам США, говорится в статье The Washington Times. По данным издания, запорожская компания "Мотор Сич" уже поставила 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов китайских ВВС. В целом же контракт предполагает поставку 250 авиационных двигателей на сумму 380 миллионов долларов.

Самолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Политолог: Киев превратился для США в "раздражающий фактор"
Казалось бы, только бизнес и ничего личного. Киев ищет возможность заработать и находит. Но в США эту сделку уже назвали "ударом в спину". Во-первых, там считают Китай своим главным экономическим и военным противником. Более того, в Пентагоне прямо обвиняют Пекин в том, что он тренируется наносить удары по США.

Во-вторых, в публикации приводится мнение американских аналитиков, которые справедливо отмечают, что Украина сейчас фактически живет за счет США. Вот и получается, что Вашингтон имеет право требовать, чтобы американские деньги не тратились на производство авиадвигателей для самолетов, которые угрожают американским же интересам. 

Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Политолог: США через Саакашвили часто "что-то сбрасывают"
Тут следует обратить внимание еще на одну деталь. Эта публикация совпала с сообщениями о планах США выделить 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Эта сумма фигурирует в американском оборонном бюджете на 2019 год. Документ на днях подписал президент США Дональд Трамп. Можно ли считать это простым совпадением? 

Тем временем некоторые аналитики уверены, что Белый дом вряд ли оставит без внимания поставку украинских авиадвигателей Китаю. Они считают, что в качестве ответа Вашингтон может вовсе отказаться от военной помощи Киеву.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Нож в спину, плевок в демократию позволил себе крепостной !!!
15:43
17.08.2018
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