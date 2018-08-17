Нож в спину: США уличили Украину в предательстве

Американские СМИ обвинили Киев в предательстве интересов США. Поводом стали поставки двигателей для военных самолетов в Китай. Примечательно, что публикация совпала с новостью о выделении военной помощи Украине. Теперь в Вашингтоне могут и передумать.

Американские журналисты поймали Киев за руку. Украина продала двигатели для боевых самолетов в Китай, что противоречит интересам США, говорится в статье The Washington Times. По данным издания, запорожская компания "Мотор Сич" уже поставила 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов китайских ВВС. В целом же контракт предполагает поставку 250 авиационных двигателей на сумму 380 миллионов долларов.

Казалось бы, только бизнес и ничего личного. Киев ищет возможность заработать и находит. Но в США эту сделку уже назвали "ударом в спину". Во-первых, там считают Китай своим главным экономическим и военным противником. Более того, в Пентагоне прямо обвиняют Пекин в том, что он тренируется наносить удары по США.

Во-вторых, в публикации приводится мнение американских аналитиков, которые справедливо отмечают, что Украина сейчас фактически живет за счет США. Вот и получается, что Вашингтон имеет право требовать, чтобы американские деньги не тратились на производство авиадвигателей для самолетов, которые угрожают американским же интересам.

Тут следует обратить внимание еще на одну деталь. Эта публикация совпала с сообщениями о планах США выделить 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Эта сумма фигурирует в американском оборонном бюджете на 2019 год. Документ на днях подписал президент США Дональд Трамп. Можно ли считать это простым совпадением?

Тем временем некоторые аналитики уверены, что Белый дом вряд ли оставит без внимания поставку украинских авиадвигателей Китаю. Они считают, что в качестве ответа Вашингтон может вовсе отказаться от военной помощи Киеву.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!