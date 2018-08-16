К неиссякаемой выдумке британских ученых мы уже как-то привыкли. А ведь у британских военных фантазия ничуть не хуже.

Перехватили лишнего. Британские ВВС обознались с вероятным противником Your browser does not support HTML5 audio

Тут одно из двух. Британским пилотам, что базируются в румынской Констанце, нужно лечить либо зрение, либо нервы. А вдруг это у них от страха глаза велики. Есть, правда, еще парочка неплохих вариантов. Учить матчасть. Чтобы не принимать все российские военные самолеты за Су-24. Или вообще убраться отсюда подобру-поздорову, чтобы не позориться.

Хотя сейчас, наверное, они решили, что вот она – слава. Звучало на самом деле героически. Всего два истребителя Eurofighter Typhoon над Черным морем заставили ретироваться трехкратно превосходившие их силы противника. По сообщению командования королевскими ВВС, шесть фронтовых бомбардировщиков России вынуждены были обратиться вспять, когда отважные английские асы "застукали" их у воздушного пространства НАТО. И у всего мирового сообщества, в западном его полушарии, только один вопрос. Не "какого рожна здесь забыли королевские ВВС?". А "зачем это российские бомбардировщики крутились возле пространства НАТО?".

Хвала британцам – теперь об этом никто не узнает. Так и будут пребывать в уверенности, что все это неспроста. Хвала эта, впрочем, продержалась недолго. В Лондоне еще уточняли фамилии летчиков для приказа о награждении, а в Москве уже подтвердили: да, было. Только наших – не шесть, а четыре. И среди них – ни одного 24-го. И возвращались они домой, в Крым, уже после выполнения боевого учебного задания, которому, как нетрудно догадаться, никто не помешал.

Где-то километрах в 30-ти маячил борт, как его назвали в Минобороне, "одной из стран Североатлантического альянса". Он "не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", – для полной ясности добавили в министерстве. То есть почтительное расстояние, на котором он держался, говорит, скорее, не о том, что он контролировал ситуацию, а о том, что он за ней подглядывал из безопасного места.

Тоже, конечно, подвиг. Ведь пару недель назад такое уже случалось. Но тогда на реальную "двадцатьчетверку", которая, между прочим, тоже шла в нейтральном небе, действительно бросились сразу два "Тайфуна". И такое соотношение было похоже на правду. По нынешним временам это, в принципе, штатная история. Одни летают – другие сопровождают. Им, правда, приятней говорить, что "перехватывают". Но сейчас, если это и был перехват, то исключительно потому, что британцы перехватили лишнего.

Хотя сами они в этом вряд ли признаются. Во-первых, кто проверит. Во-вторых, кто поверит. В смысле, русским. Ну и что из того, что у них есть данные объективного контроля. У них и по сбитому Украиной "Боингу" доказательства есть, что дальше? К ним и по Скрипалям – ни одной зацепки, что из этого? В общем, может Лондон спокойно дописывать свой приказ о награждении. А были там Су-24 или нет – не важно. Важно, что британский истребитель потому и "Тайфун" – несет что попало и без разбору.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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