Как удобно. Хочешь – наденешь юбку, а захочешь – отрастишь к ней бороду. Женский каприз "мне нечего надеть" утратит свою актуальность, потому что: "надень мое". А на призыв "будь мужиком" всегда можно будет ответить: "я был им вчера, приходи завтра".
Третьим будешь? Германия легализовала еще один пол
И в их отечестве нет пророка. Кому бы у них прежде могло такое в голову прийти? Пророк для их отечества был у нас. Еще когда написал "родила царица в ночь не то сына, не то дочь". Знал бы, что у них его сказка станет былью, придумал бы более точное определение. На злобу дня. "Не дрофа и не щегол, а какой-то третий пол". Во времена оны про "оно", впрочем, могли насочинять лишь отрицательные персонажи. Сам Александр Сергеевич тоже вряд ли подозревал, что когда-нибудь хоть где-нибудь об этом будут заявлять гордо, торжественно и без страха, что за эту гендерную неопределенность посадят в бочку и запустят "в Окиян – так велел-де царь Салтан".
Этот, пусть и не Салтан, но все в рифме – он Йенс Шпан. И, как говорят, с неплохими перспективами на "воцарение" после Меркель. В ФРГ все знают, что легализация, как их называют, "иных" – это его проделки. Открытый гомосексуалист и по совместительству один из ярких представителей новой поросли в ХДС, он, лишь заступив на должность министра здравоохранения, стал активно "лечить" нацию на предмет половой толерантности. Хотя, казалось бы, куда уж толерантней, если здоровьем занимается представитель, так скажем, нетрадиционной "медицины".
На его примере "муттер" Ангела хотела показать обществу, что несмотря на возраст и консерватизм, она очень даже восприимчива к свежим веяниям и неожиданным поворотам. Вот советуют же на себе не показывать. Но теперь-то что. Уже поздно. Накануне "третий пол" в Германии стал официально признанной человеческой сущностью. Правительство закрепило его в книгах записи актов гражданского состояния. Всего-то и надо, чтобы это состояние было каким-то "ни то ни се". Все это ради "интерсексуалов".
Можно подумать, что власти, не разобрав, что к чему, перепутали их с интеллектуалами. Но нет. В пояснении четко сказано, что к двум известным категориям добавляется еще одна в расчете на тех, кто с рождения обладают мужскими и женскими признаками и не могут решить, кем быть. Да, узаконь они "интерсаксаулы" – даже это вызвало бы меньшее разочарование. Хоть в немецкой природе такое и не встречается. Но и такое, чтобы не пойми кто – тоже редкость. На 83 миллиона от 80 до 100 тысяч человек.
Но теперь, полагают, их станет больше. А что, это же удобно. Можно не ждать своей очереди в "М" или "Ж", а зайти в открытую дверь. Захочешь – наденешь юбку, а захочешь – отрастишь к ней бороду. И не надо для этого быть Кончитой Вурст или переезжать в Шотландию. Женский каприз "мне нечего надеть" утратит свою актуальность, потому что: "надень мое". А на призыв "будь мужиком" всегда можно будет ответить: "я был им вчера, приходи завтра". Комедия "Тутси", правда, перестанет веселить, потому как а что тут смешного, если это – жизнь.
Зато появятся новые герои в затертых и предсказуемых историях про сантехника или электрика. В фильмы для взрослых ведь теперь тоже можно будет официально вводить третьих лиц. Причем с экономией на актерах, поскольку один сойдет за двоих. Ну, или одна. Тут как повернешь. В смысле, сюжет. Так что в принципе ничего такого страшного в Германии не произошло. У нас ведь тоже, и не только в загсе, но и на каждом углу могут спросить: "третьим будешь?". Правда, это и есть тот случай, о котором говорят, что русскому хорошо, то немцу – смерть.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.