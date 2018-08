Враг не пройдет. В США рассказали, что в Россию лучше не соваться

Есть такие страны, которые невозможно завоевать, сообщают на американском военном ресурсе. И рассказывают, почему.

Вы хотите завоевать Россию? Охладите пыл, предупреждает американское издание, которое специализируется на военных темах, We are the Mighty. Авторы составили список из пятерки стран – "крепких орешков", в который попали также США, Китай, Индия и Афганистан.

Сначала, естественно, они предостерегли всех, кто готов покуситься на Америку. Похвастались мощными вооруженными силами, большой территорией и многочисленностью населения, которое при этом неплохо вооружено.

А вот в России главное, чего стоит опасаться потенциальным захватчикам, по мнению авторов издания, – суровый климат и суровые россияне. Видимо, по их представлениям, на всей территории страны круглый год лютует зима. Вот что бывает, когда не едешь в Крым или на Чемпионат мира по каким-то политическим соображениям. Хотя, может, и пусть считают, что Россия – это территория вечной мерзлоты, и не суются.

Потому что в этом суровом государстве, как пишут авторы, живут удивительные люди, которые скорее уничтожат свою страну, чем отдадут ее захватчику. Опыт, впрочем, показывает, что они могут после пожара Москвы в 1812 вполне успешно уничтожить и самого захватчика.

Занимательную географию продолжает Афганистан, который непросто взять, как считается, из-за рельефа и этнического разнообразия.

Тому, кто покусится на Китай, помешают многочисленное население и развитая экономика. А индусов от захватчиков защитят климат и подводные лодки (этническое разнообразие, как и в случаях с Китаем и Россией, здесь почему-то не упоминается).

Исследование, снабженное гифками и занимательными картинками (Афганистан, например, иллюстрируется изображением плова), выглядит не очень серьезно – скорее как праздные предположения из серии "а что если". Но, как утверждают создатели сайта, их миссия – транслировать голос военного сообщества.

Интересно, многие ли из американских военных обдумывают, каково им будет в Сибири или в Гималаях? Если так, то хорошо, что СМИ сбавляют обороты и предупреждают: ребята, дома вам будет лучше.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.