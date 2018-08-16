Враг не пройдет. В США рассказали, что в Россию лучше не соваться

Вы хотите завоевать Россию? Охладите пыл, предупреждает американское издание, которое специализируется на военных темах, We are the Mighty. Авторы составили список из пятерки стран – "крепких орешков", в который попали также США, Китай, Индия и Афганистан.
А вот в России главное, чего стоит опасаться потенциальным захватчикам, по мнению авторов издания, – суровый климат и суровые россияне. Видимо, по их представлениям, на всей территории страны круглый год лютует зима. Вот что бывает, когда не едешь в Крым или на Чемпионат мира по каким-то политическим соображениям. Хотя, может, и пусть считают, что Россия – это территория вечной мерзлоты, и не суются.
Потому что в этом суровом государстве, как пишут авторы, живут удивительные люди, которые скорее уничтожат свою страну, чем отдадут ее захватчику. Опыт, впрочем, показывает, что они могут после пожара Москвы в 1812 вполне успешно уничтожить и самого захватчика.
Занимательную географию продолжает Афганистан, который непросто взять, как считается, из-за рельефа и этнического разнообразия.
Тому, кто покусится на Китай, помешают многочисленное население и развитая экономика. А индусов от захватчиков защитят климат и подводные лодки (этническое разнообразие, как и в случаях с Китаем и Россией, здесь почему-то не упоминается).
Интересно, многие ли из американских военных обдумывают, каково им будет в Сибири или в Гималаях? Если так, то хорошо, что СМИ сбавляют обороты и предупреждают: ребята, дома вам будет лучше.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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