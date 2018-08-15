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Анкара – Вашингтон: от тарифного пинг-понга к тарифной войне

(обновлено: 19:06 15.08.2018)
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© AFP 2018 / StringerПротесты у посольства США в Анкаре. 3 августа 2018Протесты у посольства США в Анкаре. 3 августа 2018
© AFP 2018 / Stringer
Можно долго рассуждать, насколько удачно была отражена атака на турецкую экономику. Но молчать Анкаре было нельзя. И она ответила.

Анкара не стала выдерживать для приличия паузу и быстро дала ответ Вашингтону. Удвоила пошлины на 22 вида американских товаров. В перечень вошли авто, алкоголь и табак как самый значимый импорт из США. Досталось и поставщикам целлюлозной ваты, косметики, бумаги, риса, орехов, а также угля и древесных отходов.

Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: в отношениях Турции и США напряженность очень серьезная
Можно долго рассуждать, насколько удачно была отражена атака на турецкую экономику. Но молчать Анкаре было нельзя. Тем более что за ее отношениями с Вашингтоном (ну, кто кого?) мир наблюдает уже давно. Как минимум с 2014-го года, когда Реджеп Тайип Эрдоган стал президентом Турции. А реперной точкой можно считать провалившуюся попытку его свержения в 2016-ом. 

Нынешний пик обострения, вызванный тем, что президент США Дональд Трамп одобрил двукратное увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции, привел к резкому снижению национальной валюты. За считанные дни – сразу на четверть. И это вдобавок к тем падениям, которые испытала лира с начала года. В результате – минус 40% по отношению к мировым валютам. Отвечать нужно было. И не только зеркальными мерами. Центральный банк Турции был вынужден залезть в свои закрома, чтобы помочь финансовой системе страны. В частности, регулятор пообещал предоставить банкам "всю необходимую им ликвидность". Это спасло лиру и экономику от безудержного пике. А президент Эрдоган в своей статье для The New York Times подчеркнул, что действия Вашингтона в отношении Анкары могут вынудить Турцию искать себе новых союзников. И Турции, безусловно, есть на кого рассчитывать. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Жесткое решение". Эксперт о бойкоте Турцией американской электроники
Кстати, на переговорах в Анкаре, которые прошли в разгар финансового кризиса, вызванного американскими санкциями, главы внешнеполитических ведомств России и Турции подвергли резкой критике политику США. Коллега Сергея Лаврова Мевлют Чавушоглу высказался достаточно эмоционально, потребовав от Вашингтона положить конец "эпохе бесчинств". А российский министр предостерег, что "грубейшее злоупотребление ролью американского доллара в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабевать и падать. Все больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, более договороспособных партнеров с точки зрения использования их валюты". 

В общем, как полагают некоторые эксперты, пора начинать "тайно вытаскивать хворост из-под котла другого", следуя древнекитайскому трактату о тридцати шести стратагемах. И похоже, что некоторые страны – например, государства БРИКС, да и не только они – уже готовы начать этот принцип применять.  

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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