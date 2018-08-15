Эта конституция испортилась, давайте новую. Тимошенко спасает Украину

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко уверена, что стране нужна новая конституция, потому что нынешняя не отражает чаяния народа. Интересно, почему она не заметила этого, когда обладала властью и возможностью что-то изменить?

Однажды Юлия Тимошенко записывала ролик для своих сограждан. Она села за стол, строго посмотрела в камеру и сказала: "пропало все". Это относилось к неработающему суфлеру, но как-то заодно охарактеризовало ситуацию в стране. Она на тот момент была премьером, ей виднее.

И что удивительно: времена идут, а эта фраза звучит все правдивее. Киев, например, в списке комфортных для проживания городов возглавил антирейтинг: в украинской столице эксперты усмотрели самое драматичное изменение условий в худшую сторону. В общем же списке он на 118 месте

Странным образом период ухудшения совпадает со временем, которое прошло после государственного переворота. Тогда воодушевленные люди на площадях убеждали своих соратников, сидящих в палатках, что все будет сказочно и политику будет творить народ.

К этому же стремится теперь и Юлия Тимошенко. Во всяком случае, если верить ее собственным заявлениям.

Она напомнила на своей странице в Facebook, что "все 27 лет независимости кто-то говорит и делает заявления от имени украинского народа, прикрываясь его статусом". И почему-то именно сейчас, по ее мнению, пришло время действовать. А именно – менять конституцию. Причем принимать ее не в парламенте, а на всенародном референдуме. И вот тогда чиновники не будут диктовать, как жить.

Интересно, правда, что теми чиновниками, кто диктует и ворует, становятся обычно те, кто недавно обещал на площадях победить диктаторов и воров. Да и жаль, что с такими инициативами Тимошенко выступала не тогда, когда была облечена властью и могла что-то изменить, а тогда, когда пытается вновь до этой власти добраться.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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