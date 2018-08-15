Эта конституция испортилась, давайте новую. Тимошенко спасает Украину

Однажды Юлия Тимошенко записывала ролик для своих сограждан. Она села за стол, строго посмотрела в камеру и сказала: "пропало все". Это относилось к неработающему суфлеру, но как-то заодно охарактеризовало ситуацию в стране. Она на тот момент была премьером, ей виднее.
Странным образом период ухудшения совпадает со временем, которое прошло после государственного переворота. Тогда воодушевленные люди на площадях убеждали своих соратников, сидящих в палатках, что все будет сказочно и политику будет творить народ.
К этому же стремится теперь и Юлия Тимошенко. Во всяком случае, если верить ее собственным заявлениям.
Она напомнила на своей странице в Facebook, что "все 27 лет независимости кто-то говорит и делает заявления от имени украинского народа, прикрываясь его статусом". И почему-то именно сейчас, по ее мнению, пришло время действовать. А именно – менять конституцию. Причем принимать ее не в парламенте, а на всенародном референдуме. И вот тогда чиновники не будут диктовать, как жить.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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