В Вашингтоне встревожены поведением российского спутника. "Ведет себя очень ненормально", говорят. Ничего подобного раньше не видывали. А что, разве Россия обещала отправлять в космос только понятные американцам вещи?

"Момент спутника. 2". США смутил российский космический "инспектор" Your browser does not support HTML5 audio

Считается, что история идет по спирали. Может быть. Но еще и по орбите. Когда-то такое уже было. Это назвали "моментом спутника". Русский аппарат и американский шок. И вот вам: дубль два. И им теперь не надо ничего придумывать. Достаточно открыть подшивку их же газет за октябрь 1957-го. Весь ужас – в заголовках. "Самая большая победа русских", "США превратились во второстепенную державу", "Эре нашей самоуверенности пришел конец". Разница в том, что сейчас, судя по всему, он пришел на бис.

В Вашингтоне крайне встревожены "поведением" российского спутника-инспектора. Он "ведет себя очень ненормально", заявила помощник госсекретаря по разоружению Илим Поблет. Раньше, говорит, они ничего подобного не видывали. Он, понимаешь, летает. А еще меняет орбиту и взаимодействует с другими спутниками. Она бы еще назвала его действия "непрофессиональными". Они же обычно так реагируют, когда им страшно, что их асов у российских границ гоняют российские же истребители. Но там-то "Су", а здесь СИ – спутник-инспектор.

И все равно зло берет. Ну как он это делает? По словам Поблет, даже компетентные американцы знают о нем только то, что вышел на орбиту осенью 2017-го. А хочется-то подробностей. А лучше – деталей. А чтобы наверняка – микросхем и кнопку управления. А то (цитата) "мы не понимаем, что это такое, и нет способа определить это". Есть. Надо всего лишь открыть энциклопедию космических терминов. Там так и написано, что спутник-инспектор – это "аппарат, способный менять орбиту и взаимодействовать с другими спутниками". Чем, собственно, наш и занимается.

То-то их и напрягает, что успешно. Это, вывела Поблет, "еще одно доказательство того, что действия России не соответствуют ее словам". Хотя вряд ли кто-то вспомнит, чтобы Россия обещала отправлять в околоземное пространство только понятные Вашингтону вещи. Ну, или всякий хлам. В общем, очередной "спутниковый кризис". Тогда в Штатах так же убивались. Потом и после Гагарина. А затем у них была своя Луна. И астрономические по тем временам инвестиции в собственную военно-космическую программу. Теперь они тоже астрономические, только уже по этим временам.

Почему нет, если опять есть повод, чтобы, как сказал Трамп, "догнать и перегнать". Обошелся без ботинка по трибуне. Его и так поняли. Глава Пентагона Мэттис теперь тоже грозит России космическими контрмерами. "Мы не будем сидеть сложа руки", – заявил он, будучи в Бразилии. Хоть и "бешеный пес", а там, где много диких обезьян, тоже "собезьянничал". Раньше-то скептически отзывался о вселенских инициативах Трампа. Но решил, что с военным бюджетом в 716 миллиардов можно и дотянуться до небес.

Как говорится, на здоровье. Им бы только аптечку не забыть. А то кто знает, может, эти русские в своего космического "инспектора" всю программу инспектора ГИБДД вложили. Прятаться и являться в самый неподходящий момент он же умеет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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