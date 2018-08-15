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Ядерная война – дело случая? В США строят прогнозы

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© Фото : U.S. Navy / John KowalskiПуск ракеты подводного базирования Trident II D5Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
Весь мир может пойти прахом, если кто-то случайно нажмет не на ту кнопку, полагают американские эксперты. Интересно, кем может оказаться этот кто-то?

Ядерная война может начаться совершенно случайно, пишет американский журнал The National Interest, основываясь на предупреждении Вашингтонского аналитического центра. Условия для этого создают сами США: одно и то же командование контролирует одними и теми же системами и ядерное, и неядерное оружие. Значит, несложно перепутать и интерпретировать любую атаку как попытку нанести ядерный удар. А за этим может последовать соответствующий ответ.

Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Военный политолог: ядерную войну могут начать "случайно"? Проблема – в США
Ситуация осложняется еще и тем, что для того, чтобы запутать противника, эти виды вооружений порой размещают рядом и вперемешку. Автор материала обвиняет в этом Россию и Китай. Говорит, если США решат нанести удар по обычному российскому вооружению, Россия может воспринять это неправильно: подумает, что цель – ядерное оружие.  

Что интересно, статья называется "Как Россия, Китай или Америка могут случайно начать ядерную войну". Начало и конец предложения, как известно, воспринимаются лучше всего, поэтому связка "Россия" – "ядерная война" – то, что нужно для современного американского читателя, в голове отложится как надо. А при этом, что интересно, речь-то идет о том, что именно США могут нанести первый удар! 

Чтобы избежать ядерной войны, американские эксперты предлагают базировать разные виды вооружений в разных местах. Причем адресуют они это пожелание России. Спрашивается, зачем? Чтобы удобнее было нанести тот самый первый удар – пусть, предположительно, и обычной боеголовкой? Еще, наверное, и координаты целей им сразу нужно отправить, чтобы не тратили время на разведку. Но вообще-то странно обвинять Россию в том, что при гипотетическом ударе она гипотетически может и отреагировать. Целитесь ли вы в ядерное оружие, в неядерное, в жилые кварталы или во что еще – так заранее будьте готовы к ответу. И не говорите, что война, которая может начаться таким образом – "случайная".

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Американист: Россия для США – друг? Скорее – "когда-то потерянный брат"
Между тем, отмечают российские эксперты, не Россия и не Китай, а именно США являются единственной страной, которая оснащает свои стратегические носители и ядерными, и обычными боеголовками. И из-за этого действительно риск принять американское нападение с помощью обычных вооружений за ядерную атаку заметно повышается. То есть это и в самом деле проблема, но решать эту проблему нужно самим американцам. Ну а самый лучший рецепт – не надо никого атаковать ни обычными боеголовками, ни тем более ядерными. Тогда уж точно никто ничего не спутает, и не произойдет непоправимое. 

А уж в свете недавних событий, связанных с профпригодностью военных НАТО, разговор о возможных "случайностях" становится еще более серьезным. Выпустил же нечаянно натовский летчик ракету в небе над Эстонией. Хорошо, что в этот раз все обошлось. Да, ракета была обычной, не ядерной. Но проблема есть – это несомненно. И она – совсем не в России.

Автор Мария Балябина, в эфире радио Sputnik

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