В июне американцы не удержались – заранее протестировали новый полигон. И в местечке Казлу-Руда появились первые свободные дома. Решили: от греха – подальше. После будущих учений там не останется не только людей, но и кротов с мышами.

А за Казлу ответишь. В Литве откроют первый авиаполигон НАТО Your browser does not support HTML5 audio

Пока вся Эстония который день подряд сбивается с ног в поисках случайно выпущенной испанским истребителем боевой ракеты, Литва официально предупредила, что вскоре таких ракет будет гораздо больше. Прямо так, конечно, не сказала. Да это и необязательно. Если от одного "аса" такой конфуз, и то он "не специально", нетрудно догадаться, что произойдет, когда они всей своей камарильей сознательно станут упражняться в стрельбе.

Уже этой осенью близ городка Казлу-Руда откроется первый во всей Прибалтике военный авиаполигон по стандартам НАТО. Это при том что во всей Прибалтике не найдешь собственных самолетов по стандартам НАТО. Только понаприлетевшие. И это все для них. Говорят, место под "чудеса на виражах" американцы – а этим делом занимались именно они – выбирали долго и тщательно. Еще бы. Если у них здесь три страны как сплошной полигон. Где хочешь, там и воюй. Но остановились на этом. И, наверное, не потому что тут и прежде палили. В основном, пехота и артиллерия.

Отсюда до Калининградской области – несколько секунд реактивного лету. Как говорится, "чик, и ты уже на небесах". И не факт, что апостол Петр там тебя и оставит. Погранпереход Чернышевское – Кибартай в 50-ти километрах. Так что в любом случае они Россию достанут. Хотя бы звуковой волной. Кстати, та самая ракета, что бесследно сгинула в эстонских болотах, бьет на все сто. То есть, чисто гипотетически, при определенном стечении обстоятельств они с ней вполне могут залететь. В смысле, не только попасть, но и получить ровно такую же сдачу.

Уверяют, впрочем, что будут утюжить только учебные цели и только на литовской земле. На нее для профилактики вместе со снарядами станут сбрасывать и напряжение. То что доктор прописал. Не держать же в себе. А Россия им нужна для вида, как молокососу – фотография модели из журнала 18+, чтобы представить, как он возьмет ее голыми руками. Эти, правда, шуметь обещают по-взрослому. Причем тому же В-52 для этого даже бомбы метать не надо, от одного его грохота у местных кровь в жилах застынет.

Хотя в июне он все же не удержался – протестировал полигон ударом по специально подготовленной для него мишени. И в местечке Казлу-Руда, в котором до того проживало около семи тысяч человек, появились первые свободные дома. Решили: от греха – подальше. Еще пару таких налетов – и натовские ВВС смогут здесь расквартироваться полностью. От таких учений в этом литовском околотке не останется не только людей, но и кротов с мышами. Что поделать, любовь к злу – погубишь и Казлу.

Что касается нас, выросших в условиях несмолкающей по соседству дрели, то нас клоунадой с канонадой не испугаешь. Конечно, неприятно, когда тебе каждый день на ухо "бу-бу-бу" да "бу-бу-бу". Но ведь ничем иным Литва и прежде не занималась. Послушайте Грибаускайте. Только и бубнит о "российской угрозе". Кстати, в следующем году она заканчивает свой второй президентский срок. Должность директора авиаполигона – это как раз то, что ей нужно. Вокруг одни натовцы, можно самой выбирать мишени и называть их российскими именами, а близко так, что совсем не страшны "Искандеры".

Джинн не исполнил бы три ее желания лучше. Так что можно будет ей и после отставки со спокойной совестью лезть в бутылку.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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