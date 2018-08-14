А за Казлу ответишь. В Литве откроют первый авиаполигон НАТО

Отсюда до Калининградской области – несколько секунд реактивного лету. Как говорится, "чик, и ты уже на небесах". И не факт, что апостол Петр там тебя и оставит. Погранпереход Чернышевское – Кибартай в 50-ти километрах. Так что в любом случае они Россию достанут. Хотя бы звуковой волной. Кстати, та самая ракета, что бесследно сгинула в эстонских болотах, бьет на все сто. То есть, чисто гипотетически, при определенном стечении обстоятельств они с ней вполне могут залететь. В смысле, не только попасть, но и получить ровно такую же сдачу.
Уверяют, впрочем, что будут утюжить только учебные цели и только на литовской земле. На нее для профилактики вместе со снарядами станут сбрасывать и напряжение. То что доктор прописал. Не держать же в себе. А Россия им нужна для вида, как молокососу – фотография модели из журнала 18+, чтобы представить, как он возьмет ее голыми руками. Эти, правда, шуметь обещают по-взрослому. Причем тому же В-52 для этого даже бомбы метать не надо, от одного его грохота у местных кровь в жилах застынет.
Что касается нас, выросших в условиях несмолкающей по соседству дрели, то нас клоунадой с канонадой не испугаешь. Конечно, неприятно, когда тебе каждый день на ухо "бу-бу-бу" да "бу-бу-бу". Но ведь ничем иным Литва и прежде не занималась. Послушайте Грибаускайте. Только и бубнит о "российской угрозе". Кстати, в следующем году она заканчивает свой второй президентский срок. Должность директора авиаполигона – это как раз то, что ей нужно. Вокруг одни натовцы, можно самой выбирать мишени и называть их российскими именами, а близко так, что совсем не страшны "Искандеры".
Джинн не исполнил бы три ее желания лучше. Так что можно будет ей и после отставки со спокойной совестью лезть в бутылку.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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