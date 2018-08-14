Ружье обязательно выстрелит… Канадские украинцы позаботились

Канада будет отправлять на Украину оружие. Компания PGW Defence Technologies заключила договор на поставку снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов. Процент этнических украинцев на канадском предприятии неизвестен, но его руководитель напомнил, что многие канадцы имеют украинское происхождение. И, по его словам, горячо поддерживают поставки оружия на историческую родину.
Одни у себя дома "пилят бюджет" и выбивают заграничные транши, другие отправляют за это оружие. И пока одни патриоты, у которых нет родственников в Европе, зарабатывают в Польше и России и шлют деньги домой, другие как раз поддерживают экономику стран НАТО, закупая там военную технику. В конечном итоге, банкет всегда оплачивают не политики и дипломаты, не те, кто катается по заграницам и просит денег, рассказывая, как страшно жить, а те, кто приносит государству реальные доходы, платит за электроэнергию по повышенным тарифам, покупает подорожавшую еду.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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