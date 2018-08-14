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Ружье обязательно выстрелит… Канадские украинцы позаботились

(обновлено: 16:54 14.08.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПосетители у стенда с огнестрельным оружием на выставке Оружие и безопасность в КиевеПосетители у стенда с огнестрельным оружием на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель канадского предприятия, которое отправляет на Украину снайперские винтовки, объяснил, почему он это делает: канадцам украинского происхождения уж очень это по сердцу. Ведь на исторической родине так мало оружия.

Канада будет отправлять на Украину оружие. Компания PGW Defence Technologies заключила договор на поставку снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов. Процент этнических украинцев на канадском предприятии неизвестен, но его руководитель напомнил, что многие канадцы имеют украинское происхождение. И, по его словам, горячо поддерживают поставки оружия на историческую родину. 

Украинский военный во время учений на полигоне под Львовом
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: в вопросе поставок оружия Украина идет по пути банановых республик
Если верить многочисленным заявлениям такого рода, Канада очень обязана своими человеческими ресурсами Украине, которая в свое время отправила туда немало переселенцев. Практически страны-побратимы. Так что, кто знает, оружейные сделки между двумя странами могут оказаться каким-нибудь семейным бизнесом, который вышел на международный уровень.

Одни у себя дома "пилят бюджет" и выбивают заграничные транши, другие отправляют за это оружие. И пока одни патриоты, у которых нет родственников в Европе, зарабатывают в Польше и России и шлют деньги домой, другие как раз поддерживают экономику стран НАТО, закупая там военную технику. В конечном итоге, банкет всегда оплачивают не политики и дипломаты, не те, кто катается по заграницам и просит денег, рассказывая, как страшно жить, а те, кто приносит государству реальные доходы, платит за электроэнергию по повышенным тарифам, покупает подорожавшую еду.

Огнестрельное оружие на выставке в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог о поставках оружия Киеву: Запад эту схему освоил еще в Африке
И самое обидное, что за эти милитаристские игры Киева им, возможно, придется  платить не только деньгами. Ведь понятно, что покупка нового оружия, особенно в условиях гражданской войны, не располагает к внезапному установлению мира. По чеховскому принципу, если на стене висит ружье, оно обязательно должно выстрелить. И очень вероятно, что из этих самых винтовок одни украинцы будут стрелять в других, те, в свою очередь, будут отвечать – и это не закончится, пока на Украине не придут к власти те, для которых жизнь людей – дороже денег. Хоть немного.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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