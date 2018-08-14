Пальцем в небо. США приняли самый дорогой военный бюджет

Придираться к нам Вашингтон начал в 2014-ом. Можно не объяснять, почему. Потому что сразу после того, как упустил Крым и дал Киеву команду уничтожить Донбасс. Тем не менее, до сих пор небо – это все, что оставалось между нами открытым. Теперь не будет и его. Это значит, что отменяются взаимные облеты для отслеживания военной активности. Это не то чтобы наказание, хотя США подают его именно так. Палка о двух концах. Мы ведь тоже их не пустим.
Впрочем, при нынешней технической оснащенности в этом и нет острой необходимости. Во-первых, возможности их самолетов-шпионов позволяют следить за страной, не входя в ее пространство. Если, конечно, это позволяют ее истребители. Во-вторых, у них есть спутники. Пусть их объективность и вызывает сомнения – не предоставили же данные об украинской атаке на малазийский "Боинг". Ну и в-третьих, в договоре по-прежнему остаются союзники по НАТО. То есть Вашингтон будет получать информацию от них.
Но и это еще не вся военная хитрость его "небесного" маневра. Отказываясь от контроля, США оставляют за собой право подозревать Россию во всех смертных грехах. Не понятно же, чем она там у себя занимается. Стало быть, либо готовит химическую атаку, либо планирует вмешательство в очередные их выборы, либо собирается завоевать мир. Незнание не освобождает от новых санкций. У них же как: не пойман – не важно.
Однако "открытое небо" – оно не про это. Это, скорее, символический жест. Как открытые ладони. Вроде бы признак чистоты намерений. Но тот, кто показывает их, может ведь и камень держать за пазухой. Штаты решили, что пора показывать камни. Что до ладоней, то с ними у них всегда так: есть время тыкать пальцем, а есть время пальцем попадать. В небо.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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