Небо – это все, что оставалось открытым между Россией и Америкой. Теперь не будет и этого. Американцы его закрыли.

Пальцем в небо. США приняли самый дорогой военный бюджет Your browser does not support HTML5 audio

Отказ от сотрудничества с Россией в выполнении Договора по открытому небу – это не самое сильное место в новом военном бюджете США. Но это – единственное, на чем он экономит. Для всего остального принцип – гуляй, рванина. Даже Украине 250 миллионов на "леталку" перепало. Им не жалко. В смысле, Украину. А всего 716 миллиардов долларов. На 20 выше прошлогоднего рекорда. Трамп аж подпрыгивал от переполнявших его чувств, когда подписывал документ перед контингентом базы Форт-Драм. Но самое для него "драматичное" – что с именем Джона Маккейна. Пусть и не на устах. Бюджет Пентагона официально назван в честь сенатора-русофоба.

Ему статья о замораживании контактов с Москвой еще и в воздухе – что морфий на рану. "Ни один из фондов не может быть использован для финансирования Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующий сертификат". Под этим подразумевается доказанное соблюдение Россией всех американских условий. Формально США сворачивают участие в соглашении якобы из-за невыполнения Россией ее обязательств. Дескать, не позволяла им совать свой нос, куда им заблагорассудится. Хотя, если мы говорим, что наши двери открыты, это не значит, что мы распахнем еще и сейф.

Придираться к нам Вашингтон начал в 2014-ом. Можно не объяснять, почему. Потому что сразу после того, как упустил Крым и дал Киеву команду уничтожить Донбасс. Тем не менее, до сих пор небо – это все, что оставалось между нами открытым. Теперь не будет и его. Это значит, что отменяются взаимные облеты для отслеживания военной активности. Это не то чтобы наказание, хотя США подают его именно так. Палка о двух концах. Мы ведь тоже их не пустим.

Впрочем, при нынешней технической оснащенности в этом и нет острой необходимости. Во-первых, возможности их самолетов-шпионов позволяют следить за страной, не входя в ее пространство. Если, конечно, это позволяют ее истребители. Во-вторых, у них есть спутники. Пусть их объективность и вызывает сомнения – не предоставили же данные об украинской атаке на малазийский "Боинг". Ну и в-третьих, в договоре по-прежнему остаются союзники по НАТО. То есть Вашингтон будет получать информацию от них.

Но и это еще не вся военная хитрость его "небесного" маневра. Отказываясь от контроля, США оставляют за собой право подозревать Россию во всех смертных грехах. Не понятно же, чем она там у себя занимается. Стало быть, либо готовит химическую атаку, либо планирует вмешательство в очередные их выборы, либо собирается завоевать мир. Незнание не освобождает от новых санкций. У них же как: не пойман – не важно.

По большому счету, Москве тоже совсем не обязательно личное присутствие в американском воздухе. Как говорится, что мы там не видели. И переполох уже тоже. Когда наш самолет ровно год назад находился там с инспекцией в последний раз, то по решению принимающей стороны его полет проходил над Белым домом, Капитолием, Пентагоном, бункером президента. Вот в СМИ потом шуму-то было. Русские, дескать, уже не только идут, но и летят.

Однако "открытое небо" – оно не про это. Это, скорее, символический жест. Как открытые ладони. Вроде бы признак чистоты намерений. Но тот, кто показывает их, может ведь и камень держать за пазухой. Штаты решили, что пора показывать камни. Что до ладоней, то с ними у них всегда так: есть время тыкать пальцем, а есть время пальцем попадать. В небо.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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