"На границе тучи ходят". Летчиков НАТО в Прибалтике научат правильно летать

В Литве достраивают авиаполигон, который будет отвечать стандартам НАТО – первый в Прибалтике. Наверное, это очень кстати – после того, как один из натовских летчиков отличился в "свободном полете" над Эстонией.

О том, что рубежи России нужно укреплять, думают не только в самой России, но и с другой стороны, в НАТО – альянс продолжает наращивать военную мощь с внешней стороны российской границы. Подтягивает, например, Литву к своим стандартам – там, в 60 километрах от России, скоро достроят авиационный полигон, где самолеты будут отрабатывать удары по наземным мишеням.

Ненависть к России и мифическая угроза со стороны Москвы по-прежнему остаются главными ресурсами, за счет которых живет Прибалтика. Литва, Латвия и Эстония всегда готовы без раздумий предоставить НАТО свои площади, если это нужно для правого, по их мнению, дела – защиты от России. Политики этих стран даже готовы подставить грудь под снаряды – понимают ведь, что если натовские базы, расположенные на их территории, проявят какую-то активность, по той же территории придется и ответ. Пример невероятного самопожертвования. Мало того, что гордые балтийские народы не первый год терпят свинства солдат альянса, которые время от времени безобразничают, так еще и готовы отдаться под военные опыты.

Видимо, для того, чтобы доказать, что затея имеет смысл, время от времени в небо для сопровождения российских воздушных судов поднимают истребители НАТО: что-то делают, летают, значит, толк вроде бы есть.

Хотя, может, и правда лучше выделить таким "защитникам" отдельный закуток, где они будут экспериментировать и нажимать разные кнопки, чтобы посмотреть, что будет. Напрасно только так близко от России. Ведь, например, того же испанского летчика, который случайно выпустил в небе над Эстонией ракету, только чудом никого не убившую, тем не менее, никто не собирается менять на более пряморукого.

И если в следующий раз случайная ракета полетит в сторону границы России, за этим может последовать закономерный ответ. Впрочем, может, в НАТО именно этого и добиваются?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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