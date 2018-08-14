Американцы в Черном море: "дружба", переходящая в морскую болезнь

Эсминец USS Carney вошел в Черное море – как объявлено, чтобы обеспечить там безопасность. Как именно – американские военные умалчивают. Но мы и так это знаем. И ничуть не переживаем.

Американский эсминец Carney вошел в воды Черного моря, чтобы, как сообщает Шестой флот ВМС США, проводить операции по обеспечению безопасности на море и совершенствовать взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе.

Carney – грозная машина : на борту две системы ПРО Aegis, до 56 крылатых ракет, которые могут нести ядерные заряды, вертолет Seahawk, экипаж более 330 человек. Мощный эсминец уже бывал в акватории Черного моря в этом году. В январе он швартовался в Одесском порту.

Удивительно, но тогда американцы тоже говорили про налаживание отношений с союзниками в регионе. И как мы видим – наладили. В Турции обвалили лиру в два раза. Не хотят продавать Анкаре самолеты в отместку за закупку российских С-400. Другого союзника – Болгарию так "затискали" в дружеских объятиях, что София не хочет больше рассматривать Россию в качестве угрозы для себя, что следует из проекта доклада кабинета министров о состоянии национальной безопасности за 2017 год.

Из союзников в регионе остаются еще Румыния, Грузия и Украина. По порядку. Румыния – еще в июне госсекретарь по политике обороны Мирча Душа подчеркнул преимущество присутствия военных сил США в стране. То есть, похоже, американцы отрабатывают там взаимодействие не с союзником, а сами с собой. Грузия – после "войны 08.08.08" эта страна не имеет своих ВМС, так что с кем США собрались оттачивать кооперацию, до конца не ясно. Видимо с пехотой. Украина. Ну и здесь все понятно. Введением эсминца в Черное море Америка действительно оказывает поддержку Украине. Поддержка эта носит морально-психологический характер, с одной стороны, и "игру на нервах" у России – с другой.

Но нервы у нас крепкие, впрочем, как и флот. Я не буду останавливаться на вооружении Краснознаменного Черноморского флота РФ, скажу лишь, что для выполнения поставленных задач он имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. И еще одна маленькая деталь: фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время последнего похода в Средиземное море в апреле отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо".

Так что американский эсминец в Черном море – это, конечно, серьезно, но особенно переживать не стоит. И следует в очередной раз восхититься крымчанами, которые 4 года назад сделали свой выбор. Ведь если бы не они, то Carney с 56 крылатыми ракетами швартовался бы в Севастополе.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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