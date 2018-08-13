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Антироссийский корабль из США в Германии дал течь

(обновлено: 18:05 13.08.2018)
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© AP Photo / Evan VucciАнгела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в ГамбургеАнгела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге
© AP Photo / Evan Vucci
Очередной антиамериканский звоночек прозвенел в Германии. Немецкие политики, кажется, больше не верят в бескорыстие действий США на европейском "плацдарме". Виной всему – новый пакет антироссийских санкций.

Даже сверхмощные силачи и неуязвимые герои боятся быть побежденными. Каждый Ахилл прикрывает свою пятку и каждый Голиаф почесывает лоб – как бы в него камень не прилетел. Есть свой страх и у такого признанного "тяжеловеса", как США, если верить депутату бундестага Саре Вагенкнехт. 

Женщины проходят мимо предвыборного плаката с кандидатом от Левой партии в Берлине
© AFP 2018 / John Macdougall
"Угол падения равен углу отражения". Политолог о давлении США на ФРГ
По ее словам в интервью Frankfurter Allgemeine, "Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецких технологий – и правильно делали". А потому, уверена немецкий политик, заокеанская держава прибегает к агрессивным способам, чтобы продавить свои интересы, которые противоречат интересам Европы по самым важным пунктам. Один из них – сотрудничество с Россией, и особенно – экономическое сотрудничество Берлина и Москвы. 

Сара Вагенкнехт – не первый человек, кто в последнее время говорит в Германии о вреде плохих отношений с РФ и об истинных причинах, по которым США гнут антироссийскую линию. Она, минимум, второй, если вспомнить премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля. Он как юрист усомнился в доказанности обвинений со стороны США – дескать, Россия имеет и как-то не так обращается с боевыми отравляющими веществами, – и он же прямо сказал: "Нам не нужно больше санкций, нам нужно больше сотрудничества". 

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Политолог: в отношениях ФРГ и США срабатывают "мины замедленного действия"
В том же духе и еще в июне депутат бундестага Маркус Фронмайер, что называется, с цифрами в руках доказал: Германия страдает от антироссийских санкций больше всех в ЕС. Вы будете смеяться, но и этот немецкий политик также не открыл, а лишь продолжил тему! Вспомним апрельское намерение властей ФРГ обратиться к администрации Дональда Трампа с просьбой освободить страну от участия в новых санкциях против России, о чем тогда писала The Wall Street Journal.  Ну и чтоб уж совсем хорошо понять источник неприятных для США настроений в Германии, освежим в памяти событие годичной давности, когда Германия назвала очередные американские антироссийские санкции противоречащими международному праву. 

Чего желает уже весьма заметная часть немецкой политико-экономической элиты, ясно. Но и чего именно боятся в США, тоже не секрет. А вдруг кто-нибудь с кем-нибудь в чем-нибудь объединится, а их не позовет и даже не спросит?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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