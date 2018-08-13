Гром среди ясного неба. Почему МОК задумался о реформе хоккейного турнира

Международный олимпийский комитет может исключить хоккейный турнир из программы зимних Олимпийских игр 2022 года. Эта новость, которую сообщил канадский спортивный комментатор Горд Миллер, прозвучала для миллионов поклонников хоккея как гром среди ясного неба. Как такое возможно: зимняя Олимпиада – и без хоккея?
То, что с хоккеем на Олимпиаде надо что-то делать, стало понятно перед Пхенчханом. Тогда НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Игры. Ссылались на финансовые проблемы: мол, прерывать национальный турнир, оплачивать дополнительные страховки хоккеистам и т.п. Звезды лиги были вынуждены подчиниться этому решению – ведь их связывают многомиллионные контракты. Хотя с человеческой и спортивной точки зрения они этот запрет не одобрили. Ведь Олимпийские игры – это величайшее спортивное событие, с которым ничто не сравнится.
То есть вопрос, какой хоккей нужен на Олимпиаде, актуален. Это подтверждает и бурная реакция, которую вызвала новость о возможной отмене хоккейного турнира на Играх. Вот только способны ли МОК и Международная федерация хоккея решить его? Ведь как показывает практика, решающую роль играет НХЛ и ее спонсоры. Но все ли решают деньги?
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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