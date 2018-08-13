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Гром среди ясного неба. Почему МОК задумался о реформе хоккейного турнира

(обновлено: 16:40 13.08.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДанни аус ден Биркен пропускает шайбу в свои ворота в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 25 февраля 2018Данни аус ден Биркен пропускает шайбу в свои ворота в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 25 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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На Играх в Пхенчхане хоккейный турнир прошел без звезд НХЛ. Это, конечно, расстроило любителей хоккея. Но что будет, если этот вид спорта вообще исчезнет из расписания Олимпиад? Некоторые от самой такой мысли приходят в ужас.

Международный олимпийский комитет может исключить хоккейный турнир из программы зимних Олимпийских игр 2022 года. Эта новость, которую сообщил канадский спортивный комментатор Горд Миллер, прозвучала для миллионов поклонников хоккея как гром среди ясного неба.  Как такое возможно: зимняя Олимпиада – и без хоккея? 

Хоккейные шайбы
© РИА Новости / Александр Вильф
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Готовь клюшки летом: подстава от НХЛ. Или… не подстава?
Но это самый "радикальный" вариант той реформы, которую сейчас обсуждают МОК и Международная федерация хоккея. Среди других предложений – проводить олимпийский турнир с участием игроков НХЛ, без  них (как это было 2018 году) или, по аналогии с олимпийским футбольным турниром, ввести возрастные ограничения для игроков – не старше 23 лет. В свое время об этом договорились МОК и ФИФА.

То, что с хоккеем на Олимпиаде надо что-то делать, стало понятно перед Пхенчханом. Тогда НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Игры. Ссылались на финансовые проблемы: мол, прерывать национальный турнир, оплачивать дополнительные страховки хоккеистам и т.п. Звезды лиги были вынуждены подчиниться этому решению – ведь их связывают многомиллионные контракты. Хотя с человеческой и спортивной точки зрения они этот запрет не одобрили. Ведь Олимпийские игры – это величайшее спортивное событие, с которым ничто не сравнится. 

Талисманы зимних Олимпийских игр 2018 и зимних Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мнение: в Пхенчхане наших спортсменов ждут с распростертыми объятиями
В то же время отсутствие в Южной Корее звезд НХЛ дало некоторым скептикам повод усомниться в ценности победы российской сборной, которая выступала под олимпийским флагом. Мол, весь турнир прошел без сильнейших игроков, а потому был неполноценный. Но и Россия не досчиталась своих заокеанских звезд. Того же Александра Овечкина, капитана "Вашингтон Кэпиталз", который был признан в США лучшим спортсменом года. 

То есть вопрос, какой хоккей нужен на Олимпиаде, актуален. Это подтверждает и бурная реакция, которую вызвала новость о возможной  отмене хоккейного турнира на Играх. Вот только способны ли МОК и Международная федерация хоккея решить его? Ведь как показывает практика, решающую роль играет НХЛ и ее спонсоры. Но все ли решают деньги? 

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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