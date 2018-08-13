Какие герои, такая и слава: чудеса изворотливости в Раде

Депутат Верховой рады Вадим Рабинович не хочет использовать изобретенное в свое время пособниками нацистов приветствие "Слава Украине". Не потому, что делать это ему не позволяет память о преступлениях фашистов и их добровольных "помощников". Не потому, что заботится о моральном благополучии своей страны. А потому, что считает нынешнюю Украину "недостойной" таких слов. Нечего, говорит, тут прославлять, а вот когда дела пойдут на лад, – с удовольствием буду использовать это выражение.
А ведь Вадим Рабинович когда-то был частью "Оппозиционного блока" – того самого, который противостоял многим безумным начинаниям новых руководителей Украины после переворота. Это был тот островок здравомыслия, который, казалось, нынешняя украинская пропаганда обойдет стороной. Но зацепило и Рабиновича – не просто какого-то рядового политика, а еще и президента Всеукраинского еврейского конгресса и, говорят, гражданина Израиля.
Может быть, он просто не знает истинного смысла этих слов и их исторического контекста? Неужели бесконечное прославление ненастоящих героев уже вытеснило понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо, даже из сознания тех, кто родился вскоре после войны?
В позапрошлом году, в годовщину трагедии Бабьего Яра, президент Израиля Реувен Ривлин напоминал таким людям, что ОУН (запрещена в России), которую сейчас прославляют на Украине, сотрудничала во время войны с нацистами и причастна ко многим преступлениям, в том числе и в отношении евреев. Тогда в националистической организации, которая сейчас на Украине благополучно возродилась, оскорбились таким "плевком в душу" и потребовали от Ривлина извинений. Которых, естественно, не последовало. Потому что если бы руководство Израиля забыло уроки Второй мировой – это было бы катастрофой.
Только вот для тех, кто с удовольствием использует то самое приветствие пособников нацистов, Рабинович вряд ли авторитет. Они наверняка предпочтут более радикальных политиков, в досье которых, по крайней мере, нет работы в "Оппозиционном блоке". Попытки угнаться за двумя зайцами редко заканчиваются успехом.
Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!