Какие герои, такая и слава: чудеса изворотливости в Раде

Считается, что сидеть сразу на двух стульях – не слишком удобно. Но вообще-то это кому как. Некоторые депутаты Рады к этому так привыкли, что по-другому уже не получается.

Депутат Верховой рады Вадим Рабинович не хочет использовать изобретенное в свое время пособниками нацистов приветствие "Слава Украине". Не потому, что делать это ему не позволяет память о преступлениях фашистов и их добровольных "помощников". Не потому, что заботится о моральном благополучии своей страны. А потому, что считает нынешнюю Украину "недостойной" таких слов. Нечего, говорит, тут прославлять, а вот когда дела пойдут на лад, – с удовольствием буду использовать это выражение.

Он мог бы еще пообещать вскидывать правую руку в знак приветствия после того, как страна войдет в ЕС – по смыслу примерно то же. Такие же нереальные условия, и такое же отношение к истории.

А ведь Вадим Рабинович когда-то был частью "Оппозиционного блока" – того самого, который противостоял многим безумным начинаниям новых руководителей Украины после переворота. Это был тот островок здравомыслия, который, казалось, нынешняя украинская пропаганда обойдет стороной. Но зацепило и Рабиновича – не просто какого-то рядового политика, а еще и президента Всеукраинского еврейского конгресса и, говорят, гражданина Израиля.

Может быть, он просто не знает истинного смысла этих слов и их исторического контекста? Неужели бесконечное прославление ненастоящих героев уже вытеснило понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо, даже из сознания тех, кто родился вскоре после войны?

В позапрошлом году, в годовщину трагедии Бабьего Яра, президент Израиля Реувен Ривлин напоминал таким людям, что ОУН (запрещена в России), которую сейчас прославляют на Украине, сотрудничала во время войны с нацистами и причастна ко многим преступлениям, в том числе и в отношении евреев. Тогда в националистической организации, которая сейчас на Украине благополучно возродилась, оскорбились таким "плевком в душу" и потребовали от Ривлина извинений. Которых, естественно, не последовало. Потому что если бы руководство Израиля забыло уроки Второй мировой – это было бы катастрофой.

А Вадим Рабинович считает, что ему можно. Особенно если речь идет о выборах и связанной с ними активизацией всех, кто претендует если и не на президентский пост, но на заметное место в политической структуре страны. Дата очередных президентских выборов на Украине еще не объявлена, но борьба уже вовсю идет. Тот же Рабинович старается каждый день хоть что-то заявить. И, кажется, теперь он нацелился на новую для него нишу и новый электорат – на тех, кто сегодня правит бал. Наверное, проще менять свои взгляды в соответствии с "модными" веяниями, чем пытаться доказать, что ты прав. Еще недавно он утверждал, что власть потакает тем, кто выводит фашизм на улицы Украины, а теперь, похоже, и сам готов примкнуть к зову этих улиц.

Только вот для тех, кто с удовольствием использует то самое приветствие пособников нацистов, Рабинович вряд ли авторитет. Они наверняка предпочтут более радикальных политиков, в досье которых, по крайней мере, нет работы в "Оппозиционном блоке". Попытки угнаться за двумя зайцами редко заканчиваются успехом.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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