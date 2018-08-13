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Почему власти США отрицают геноцид индейцев?

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© AP Photo / David GoldmanДан Нанамкин из племени коренных жителей Колвилла Нез Персе в Неселеме, штат ВашингтонДан Нанамкин из племени коренных жителей Колвилла Нез Персе в Неселеме, штат Вашингтон
© AP Photo / David Goldman
Американский историк Дэвид Стэннард считает, что индейцы в результате действий колонизаторов пережили "самый длительный холокост в истории человечества". Но вряд ли власти Америки признают факт геноцида. Они до сих пор еще не извинились за Хиросиму и Нагасаки.

В этот день, … лет назад

Тринадцатого августа 1946 года в США создана федеральная комиссия по изучению условий жизни индейцев. В Америке до сих пор идут споры: можно ли назвать индейцев жертвами геноцида? 

Американский историк Дэвид Стэннард утверждает: "Гитлер – щенок в сравнении с "покорителями Америки". Чему не учат в американских школах: в результате холокоста американских индейцев, также известного как "пятисотлетняя война" и "самый длительный холокост в истории человечества", было уничтожено 95 из 114 миллионов коренных жителей нынешних территорий США и Канады". 

© AP Photo / Mark Holm
Фольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 25 апреля 2015
Причем этот геноцид шел по нарастающей и целенаправленно. Его проводили и британские колонизаторы, и американские поселенцы. Удивительное единодушие!

В 1722 году в Бостоне была обнародована декларация, объявляющая войну индейцам. За скальп коренного жителя Америки давали от 15 до 100 фунтов стерлингов. Есть свидетельства, что колонизаторы также использовали биологическое оружие – раздавали племенам одеяла, которые были намеренно заражены оспой. Потом этот метод с успехом использовала и армия США. А еще индейцев целенаправленно спаивали. 

Я здесь намеренно не касаюсь темы освоения русскими Сибири и Дальнего Востока, поскольку это совсем не похоже на американские реалии. Но приведу один любопытный пример. Как известно, у многих коренных народов Сибири и Севера России в организме отсутствует фермент, расщепляющий алкоголь. Они быстро спиваются и умирают. И как на это отреагировало правительство царской России, "тюрьмы народов", как сначала сказал Кюстин, а потом развил эту идею Ленин? Дескать, пусть спиваются? Нет. Вышло распоряжение, запрещавшее продавать алкоголь восточнее и севернее Байкала. Это так – штришок, но он многое объясняет насчет "тюрьмы".

© AP Photo / David Goldman
Лагерь Oceti Sakowin, где люди собрались в знак протеста против нефтепровода Dakota Access
И еще. Немцы в Прибалтике не могли ужиться и организовать нормальный диалог с местным населением, британские власти и колонисты тоже не смогли выстроить приемлемые отношения с индейцами. Только политика силы, только огонь и меч. Если бы русские хоть чуточку были на них похожи, то у нас в Сибири не осталось бы ни одного коренного народа. А их там проживает сегодня более сорока!

В 1825 году американские власти приняли Доктрину открытия. То есть право на земли получал тот из колонистов, кто их "открыл". А индейцы на этих землях, по сути, им принадлежащих, могли только проживать, но были лишены права собственности на нее. В 1830 году был принят закон о переселении индейцев, а в 1867 – о резервациях.

А еще активно применялась массовая стерилизация индейских женщин репродуктивного возраста. Думаете, это было давно, предания старины глубокой? Отнюдь! В 1970-х годах американские журналисты раскопали, что, например, в штате Оклахома стерилизация носила массовый характер. Причем, в Управлении федерального правительства по вопросам народонаселения заявили, что хирургическая стерилизация становится все более важным методом управления рождаемости. 

Это все напоминает расовую политику нацистской Германии. Там ведь тоже постепенно и на законодательном уровне неарийцев делали людьми десятого сорта, ставили их вне арийских законов. Скальпы, правда, не снимали. Зато были концлагеря и газовые печи.

Кстати, о концлагерях. Американский писатель и историк Джон Толанд в книге "Адольф Гитлер" пишет: "Гитлеровская концепция концентрационных лагерей многим обязана его изучению английского языка и истории Соединенных Штатов. Он восхищался лагерями… для индейцев на Диком Западе, и часто в своем ближайшем окружении хвалил эффективность уничтожения коренного населения Америки".

© AP Photo
Индейцы на бывшем тюремном острове Алькатрас
Конечно, в США большинство экспертов и политологов с негодованием и дрожью в голосе оспаривают утверждения Стэннарда и Толанда (а ну как начнутся ненужные аналогии). Говорят, в частности, что у Стэннарда нет каких-либо статистических данных, и что он не делает различия между насильственной смертью и смертью в результате заболевания (это про зараженные одеяла, что ли?). Рудольф Раммел, профессор Гавайского университета, оценивает, что за весь период европейской колонизации жертвами геноцида стали не 95 миллионов индейцев, а всего лишь от 2 до 15 миллионов.

Впрочем, ругают и выводы Раммела. Почему? Потому что "правоверные" американские историки и насквозь демократическая общественность, с одной стороны, не отрицают, что европейцы и поселенцы принесли коренному населению Америки смерть, репрессии и страдания. Но, с другой стороны, они упорно оспаривают, что это был геноцид.

А что же тогда это было?

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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