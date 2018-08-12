Прыжок в историю: юная ученица Тутберидзе бросила вызов ISU

Конечно, это были не соревнования, а лишь контрольные прокаты юниорской сборной по фигурному катанию. Да, за выступлением следили не строгое жюри и тысячи зрителей, а только тренеры и специалисты. Но недооценивать это событие не стоит. Впервые в истории фигуристка исполнила программу с тремя прыжками в четыре оборота. Один из них – лутц, который считается самым сложным элементом в фигурном катании. Далеко не все взрослые фигуристы исполняют его.
Имя Александры Трусовой тоже хорошо знакомо тем, кто внимательно следит за фигурным катанием. В марте она выиграла юниорский чемпионат мира, исполнив два четверных. Впервые в истории официальных соревнований. Более того, по технической оценке, Трусова почти на 10 баллов превзошла олимпийскую чемпионку Загитову. Вообще, с таким результатом она стала бы седьмой в олимпийском мужском турнире.
Тогда, кстати, далеко не все порадовались за юниорку. Стали говорить о том, что дальнейшее усложнение техники уничтожит красоту фигурного катания, за которую многие и ценят этот вид спорта.
Кого-то это действительно остановит: стоит ли тратить силы на четверной, когда риск сорвать элемент высок, а награда за этот риск уже не так велика. Но это явно не остановит Александру Трусову. Как говорит сама спортсменка, ей хочется делать то, что не делал до нее никто. И останавливаться она не собирается.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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