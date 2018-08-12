Прыжок в историю: юная ученица Тутберидзе бросила вызов ISU

Четырнадцатилетняя Александра Трусова показала программу с тремя четверными прыжками. Среди них – лутц, самый сложный элемент фигурного катания. Воспитанница Тутберидзе пошла на риск – и вошла в историю.

Конечно, это были не соревнования, а лишь контрольные прокаты юниорской сборной по фигурному катанию. Да, за выступлением следили не строгое жюри и тысячи зрителей, а только тренеры и специалисты. Но недооценивать это событие не стоит. Впервые в истории фигуристка исполнила программу с тремя прыжками в четыре оборота. Один из них – лутц, который считается самым сложным элементом в фигурном катании. Далеко не все взрослые фигуристы исполняют его.

Имя героини – Александра Трусова. Ей 14 лет и она воспитанница Этери Тутберидзе, самого успешного на сегодняшний момент тренера в женском одиночном катании. Она выводила на олимпийский лед Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову.

Имя Александры Трусовой тоже хорошо знакомо тем, кто внимательно следит за фигурным катанием. В марте она выиграла юниорский чемпионат мира, исполнив два четверных. Впервые в истории официальных соревнований. Более того, по технической оценке, Трусова почти на 10 баллов превзошла олимпийскую чемпионку Загитову. Вообще, с таким результатом она стала бы седьмой в олимпийском мужском турнире.

Тогда, кстати, далеко не все порадовались за юниорку. Стали говорить о том, что дальнейшее усложнение техники уничтожит красоту фигурного катания, за которую многие и ценят этот вид спорта.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял эти доводы и изменил правила. В частности, с этого сезона вводятся ограничения на количество прыжков во второй половине программы, за которые причитается надбавка при оценке. Также изменена базовая "стоимость" прыжков: разница между тройным и четверным уменьшилась. Кроме того, по новым правилам можно сделать лишь один четверной прыжок одного вида в программе, а не два (сольный и в каскаде), как ранее.

Кого-то это действительно остановит: стоит ли тратить силы на четверной, когда риск сорвать элемент высок, а награда за этот риск уже не так велика. Но это явно не остановит Александру Трусову. Как говорит сама спортсменка, ей хочется делать то, что не делал до нее никто. И останавливаться она не собирается.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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