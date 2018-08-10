Теперь понятно, почему европейцы так безразлично пропускали в Брюсселе удары Трампа. Даже тогда, когда он делал им пасы уже о 4% ВВП на оборону вместо двух. Они знали, что все "заметано", это он просто ради красного словца.

Бесполезное занятие. США заставили НАТО принять документ до саммита Your browser does not support HTML5 audio

Неизвестно, существует ли тотализатор на натовские саммиты. Но даже если у букмекеров был к ним какой-то спортивный интерес, после этой новости он, скорее всего, совсем пропадет. Поскольку как можно принимать ставки на исход театральной постановки. А в Брюсселе 11-12 июля, как выяснила американская пресса, союзники лишь создавали видимость дискуссий. Все было решено заранее. В футболе такие вещи называют "договорняком". Это когда команды изображают на поле игру при согласованном результате. Искушенный болельщик, как правило, на раз раскусывает такую халтуру, а за ее участниками надолго закрепляется сомнительная репутация.

Тут случилась почти такая же история. Итоговое коммюнике лидеров стран альянса составили заблаговременно. Это советник президента США по нацбезопасности Болтон "уболтал" партнеров по блоку не искушать судьбу, а подготовить для "импровизаций" рояль в кустах, чтобы прошло все как по нотам, без случайных клавиш и минорных аккордов. В этом деле его поддержали и госсекретарь Помпео с главой Пентагона Мэттисом. Уж очень они опасались, что Трамп выкинет при всем честном народе что-нибудь такое, чего даже они предусмотреть не смогут. Поэтому и заставили союзников оформить все до того, чтобы обошлось без эксцессов.

Генсек НАТО Столтенберг американцам подыграл, а когда он поступал иначе. Объявил всем остальным, что обычные споры между главами государств по поводу декларации должны прекратиться. Сказано – сделано: ее оформили за несколько дней до саммита. И теперь понятно, почему европейцы так спокойно и где-то безразлично пропускали удары Трампа по их скучной солидарности. Даже тогда, когда он делал им пасы уже о 4% ВВП на оборону вместо двух и замахивался на святое – выказывал сомнения в пятой статье. Они-то знали, что все "заметано", это он просто ради красного словца.

Так-то оно так. Только и в "договорняках" нет-нет, да и возникает игрок, которому либо забыли сказать, либо которому плевать на все договоры – он все равно ведет свою собственную игру. Правда, это еще вопрос: Болтон сотоварищи сам полез вперед батьки или все-таки по согласованию с ним? Мол, давайте напугаем всех вашей непредсказуемостью – подпишут все как миленькие, лишь бы не позволить ей проявиться еще раз. Как тогда, на "большой семерке" в Квебеке. Отозвал же Трамп свой автограф.

А в Брюсселе – ничего: встреча закончилась к всеобщему удовлетворению. Хотя уже никто и не вспомнит, чем. По крайней мере, без скандалов. Натовской сущности, впрочем, эта история не меняет. Мы-то и до нее знали, что саммиты альянса – это бесполезное занятие. Такое же, как и он сам. Они, конечно, могут возразить. Ну, приняли документ до того, как. Раньше – позже, какая разница. Пусть расскажут это женщине, кавалер которой все для себя закончил, даже не начиная. Вроде бы и ничего общего. Но у этих натовских ребят ведь тоже одно на уме: главное, чтобы им хорошо было.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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