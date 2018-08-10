Борис Джонсон получил на родине прозвище "британского Трампа". И если он на самом деле решил прописаться на Даунинг-стрит, 10, то верной дорогой идет. Осталось доказать, что Тереза – это британская Хиллари, то есть тоже неудачница.
Заметка от нашего мальчика. Борис Джонсон ищет приключения на свое жало
Как о нем говорят, "без пяти минут премьер-министр Великобритании" может эти пять минут и не дотянуть. Во всяком случае, пока его перспективу поставили на паузу. Консервативная партия начинает расследование в отношении экс-главы Форин-офиса и, пожалуй, самого яркого своего представителя Бориса Джонсона. Как сказали в штаб-квартире, ничего личного и Brexit тут ни при чем. Просто процедура такая. Надо выяснить, нарушил ли он кодекс тори, назвав мусульманских женщин в бурках или никабах похожими на "почтовые ящики" и даже на "грабителей банков".
Это он так в своей дежурной колонке в The Daily Telegraph прошелся по ним за разрез глаз и только. В смысле, что все остальное у них покрыто тайной. Сам он, кстати, не выступает за запрет таких уборов, но признается, что среди посетителей своей приемной не хотел бы видеть людей с задрапированным лицом. В общем, "я не против колхоза, но не в нашем селе". И это еще хорошо, что знаток, каковым он сам себя считает, русской словесности, Джонсон в свое время с Достоевского на Розенбаума не переключился. А то со своим толкованием художественных образов он вполне мог добавить, что бурка эта казаку в степи постель.
Впрочем, и "почтовый ящик" – это сильно. Даже если он имел в виду не секретное военное предприятие. Что бы он там ни имел в виду, бурка мглою Борю кроет. И каждый мало-мальски уважающий себя и свою толерантность британский политик – тоже. Мусульманские организации, правозащитные конторы, депутаты, лорды, сэры, пэры, мэры – все считают важным высказаться по этому существу. Причем некоторые так называет не суть вопроса, а самого Джонсона. Скандал не утихает вот уже несколько дней.
Тон, как и положено, задала Тереза Мэй. Тоже ведь слышала, кто ее может подсидеть. А тут такой повод дать почувствовать разницу. Потребовала от своего бывшего министра извинений. Ну, это – дудки, подумал он, а вслух отказался отступить от своих слов. Он не извинялся даже тогда, когда в шутку заявил, что из ливийского Сирта можно сделать новый Дубай, если вывезти оттуда трупы. Хотя тогда он еще был главой МИД – положение обязывало следить за языком. Мэй, кстати, в тот раз даже выговор ему не закатила. А ведь от нее требовали отправить его в отставку за хамство.
Но сейчас-то он – "свободный художник". Стало быть он мусульманок так видит. А Скотланд-Ярд, например, напротив – не видит в его сравнениях состава преступления. Ни ксенофобии, ни исламофобии. Так что полагаться консерваторам – лишь на "товарищеский суд" и вызов на политбюро. Их моральный кодекс предписывает соблюдать "минимальные нормы поведения", "соответственно репутации и ценностям партии". Хотя какие уж тут могут быть "ценности" при "минимальных"-то нормах. Только одна. Если пионер всем ребятам пример, то тори должен быть в фаворе.
И как раз этой установке, судя по личному рейтингу, Джонсон вполне соответствует. А после своей заметки он получил еще и звание "британского Трампа". Если он на самом деле решил прописаться на Даунинг-стрит, 10, то верной дорогой идет. Осталось только доказать, что Тереза – это британская Хиллари, то есть тоже неудачница, и договориться с "русскими хакерами". Собственного Мюллера, кстати, в Лондоне уже подыскивают.
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