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Фантазии Порошенко, или Как Черноморский флот из Крыма "исчезнет"

(обновлено: 17:58 10.08.2018)
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© Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкКорабли Черноморского флота РФ во время репетиции военного парада в СевастополеКорабли Черноморского флота РФ во время репетиции военного парада в Севастополе
© Фотохост-агентство
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"Что нам стоит дом построить, нарисуем – будем жить…" На Украине придумали верный способ "выгнать" Черноморский флот РФ из Крыма. Во всяком случае – на бумаге.

Не нравится передача – выключи телевизор, боишься хулигана – не ходи через подворотню, не нравится крутая машина соседа – стань поклонником ЗОЖ. Способов "устранения" из жизни неприятных объектов – море. Но на Украине, кажется, выдумали еще один способ – взять и вычеркнуть из документа объект раздражения. Нет на бумаге – нет и в реальности. В незалежной уверены, что сработает. 

Корабли ВМС Украины
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение: в ВМС Украины адмиралов больше, чем боевых кораблей
Главный выдумщик – Петр Порошенко. Документ – конституция  страны. Объект – Черноморский флот России. Всего-то нужно, написал президент в своем Twitter  – избавиться от "конституционных основ", которые позволяют российскому флоту находиться "на украинской территории", то есть в Крыму. И тогда наступит красота – флот "исчезнет", что позволит в той же конституции усилить главную линию "о вступлении Украины в ЕС и НАТО". 

Нет, конечно, фантазеров и в ЕС, и в НАТО хватает, но трезвых умов там все же, наверное, больше. Уже немало европейских делегаций побывало в российском Крыму, они воочию убедились, что полуостров живет и развивается, обратно на Украину не собирается.  А Черноморский флот базировался в Крыму еще тогда, когда на картах и Украины-то, в современном понимании, не было. Поэтому лучше с флотом не шутить. Иными словами, ЧФ РФ и Крым – неразделимы. 

Генеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Военный эксперт: теперь Черноморский флот – это работающий боевой организм
В Киеве, конечно, могут поступить по-своему. Но, может, легче вычеркнуть из конституции Украины Крым? И тогда фантомные боли начнут утихать. А то ведь сколько уже "палок-веток" наломано! И Северо-Крымский канал перекрыли, и ЛЭП на границе с Крымом подрывали, и угрозы  отделения полуострова от материка посредством рытья некого обводного канала звучали.  Сколько сил, нервов и денег. А нужно всего лишь признать, наконец, реальность – и начать жизнь с чистого листа.  

Но скорее всего, все будет по-прежнему. Ведь главные фантазеры Украины живут по принципам, озвученным в известном стихотворении: "Что нам стоить дом построить, нарисуем – будем жить…"

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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