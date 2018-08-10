Фантазии Порошенко, или Как Черноморский флот из Крыма "исчезнет"

"Что нам стоит дом построить, нарисуем – будем жить…" На Украине придумали верный способ "выгнать" Черноморский флот РФ из Крыма. Во всяком случае – на бумаге.

Не нравится передача – выключи телевизор, боишься хулигана – не ходи через подворотню, не нравится крутая машина соседа – стань поклонником ЗОЖ. Способов "устранения" из жизни неприятных объектов – море. Но на Украине, кажется, выдумали еще один способ – взять и вычеркнуть из документа объект раздражения. Нет на бумаге – нет и в реальности. В незалежной уверены, что сработает.

Главный выдумщик – Петр Порошенко. Документ – конституция страны. Объект – Черноморский флот России. Всего-то нужно, написал президент в своем Twitter – избавиться от "конституционных основ", которые позволяют российскому флоту находиться "на украинской территории", то есть в Крыму. И тогда наступит красота – флот "исчезнет", что позволит в той же конституции усилить главную линию "о вступлении Украины в ЕС и НАТО".

Нет, конечно, фантазеров и в ЕС, и в НАТО хватает, но трезвых умов там все же, наверное, больше. Уже немало европейских делегаций побывало в российском Крыму, они воочию убедились, что полуостров живет и развивается, обратно на Украину не собирается. А Черноморский флот базировался в Крыму еще тогда, когда на картах и Украины-то, в современном понимании, не было. Поэтому лучше с флотом не шутить. Иными словами, ЧФ РФ и Крым – неразделимы.

В Киеве, конечно, могут поступить по-своему. Но, может, легче вычеркнуть из конституции Украины Крым? И тогда фантомные боли начнут утихать. А то ведь сколько уже "палок-веток" наломано! И Северо-Крымский канал перекрыли , и ЛЭП на границе с Крымом подрывали , и угрозы отделения полуострова от материка посредством рытья некого обводного канала звучали. Сколько сил, нервов и денег. А нужно всего лишь признать, наконец, реальность – и начать жизнь с чистого листа.

Но скорее всего, все будет по-прежнему. Ведь главные фантазеры Украины живут по принципам, озвученным в известном стихотворении: "Что нам стоить дом построить, нарисуем – будем жить…"

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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