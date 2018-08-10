Фантазии Порошенко, или Как Черноморский флот из Крыма "исчезнет"

Не нравится передача – выключи телевизор, боишься хулигана – не ходи через подворотню, не нравится крутая машина соседа – стань поклонником ЗОЖ. Способов "устранения" из жизни неприятных объектов – море. Но на Украине, кажется, выдумали еще один способ – взять и вычеркнуть из документа объект раздражения. Нет на бумаге – нет и в реальности. В незалежной уверены, что сработает.
Нет, конечно, фантазеров и в ЕС, и в НАТО хватает, но трезвых умов там все же, наверное, больше. Уже немало европейских делегаций побывало в российском Крыму, они воочию убедились, что полуостров живет и развивается, обратно на Украину не собирается. А Черноморский флот базировался в Крыму еще тогда, когда на картах и Украины-то, в современном понимании, не было. Поэтому лучше с флотом не шутить. Иными словами, ЧФ РФ и Крым – неразделимы.
Но скорее всего, все будет по-прежнему. Ведь главные фантазеры Украины живут по принципам, озвученным в известном стихотворении: "Что нам стоить дом построить, нарисуем – будем жить…"
Автор Сергей Осипов, радио Sputnik
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