"Мясорубка харассмента": США обвиняют Сигала в гуманитарных домогательствах

Нерасторопность прокуратуры Лос-Анджелеса достойна удивления. Почти год "пылились" в ней заявления пострадавших, и только сейчас делу дали ход. Ход против Стивена Сигала. Казалось бы, при чем здесь Россия?..

Знаменитый голливудец Стивен Сигал попал под каток движения #Me too. Не сегодня, когда американские прокуроры решили поставить ему "на вид", а еще осенью 2017-го, когда раскручивались секс-скандалы вокруг Харви Вайнштейна. Кого только не оказалось тогда в мясорубке харассмента – "засветился" и Сигал. Но как-то не очень ярко. Жалобы на него поступили примерно от десяти-одиннадцати женщин. Однако то ли потому, что одна из них явно соврала, а другой, может быть, не очень поверили в силу ее состояния в лесбийском браке, сразу разбираться не стали. Показалось даже, что новость на тему "ах вот кто еще был проклятым домогателем" протухла. И вдруг посвежела. С чего бы?

Объяснений минимум два. Во-первых, одно из трех гражданств американского актера российское. Но это еще "полбеды" и тоже не вчера случилось, тому уж два года. "Во-вторых" будет поглавнее. Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом широко узнали 6 августа, а "узко" – днем ранее, зато от самого "назначенца". Как оказалось, он польщен предложением взять на себя непростую общественную нагрузку.

Но, как говорится, "взять-то он возьмет, но кто ж ему даст"? Кто же в США позволит столь известному соотечественнику трудиться на ниве налаживания российско-американских гуманитарных связей? Да еще в такое жаркое время – перед грядущими выборами в конгресс (а в них обязательно "вмешается" Россия)! Да на фоне разработки все новых планов антироссийских санкционных действий!..

Запретить гуманитарные усилия Стивену Сигалу, разумеется, никак нельзя, следовательно – его необходимо всячески дискредитировать и "топить". В современных Штатах не придумали ничего лучше для того, чтобы пошатнуть мужской авторитет, чем попросить женщин немножко пооткровенничать о мужчинах. Вот вам и удобный случай – свести на нет серьезность общественного порыва Стивена Сигала и сказать ему и его порывам гневное "фу".

Когда американскому прокурору дают политическую отмашку, он обязательно докопается до того, чего, может быть, и не было 30 лет тому назад. И обвинение Сигалу – с учетом мидовского назначения – можно построить в духе времени: как домогательство по гуманитарной линии и значит – снова вмешательство России в дела США. А это уже не одной женщине под юбку, это уже всей стране!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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