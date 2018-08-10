"Мясорубка харассмента": США обвиняют Сигала в гуманитарных домогательствах

Знаменитый голливудец Стивен Сигал попал под каток движения #Me too. Не сегодня, когда американские прокуроры решили поставить ему "на вид", а еще осенью 2017-го, когда раскручивались секс-скандалы вокруг Харви Вайнштейна. Кого только не оказалось тогда в мясорубке харассмента – "засветился" и Сигал. Но как-то не очень ярко. Жалобы на него поступили примерно от десяти-одиннадцати женщин. Однако то ли потому, что одна из них явно соврала, а другой, может быть, не очень поверили в силу ее состояния в лесбийском браке, сразу разбираться не стали. Показалось даже, что новость на тему "ах вот кто еще был проклятым домогателем" протухла. И вдруг посвежела. С чего бы?
Но, как говорится, "взять-то он возьмет, но кто ж ему даст"? Кто же в США позволит столь известному соотечественнику трудиться на ниве налаживания российско-американских гуманитарных связей? Да еще в такое жаркое время – перед грядущими выборами в конгресс (а в них обязательно "вмешается" Россия)! Да на фоне разработки все новых планов антироссийских санкционных действий!..
Запретить гуманитарные усилия Стивену Сигалу, разумеется, никак нельзя, следовательно – его необходимо всячески дискредитировать и "топить". В современных Штатах не придумали ничего лучше для того, чтобы пошатнуть мужской авторитет, чем попросить женщин немножко пооткровенничать о мужчинах. Вот вам и удобный случай – свести на нет серьезность общественного порыва Стивена Сигала и сказать ему и его порывам гневное "фу".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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