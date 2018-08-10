"Набор юного садиста" – главный инструмент внешней политики США

Вашингтон очень хочет улучшить отношения с Москвой – один только Дональд Трамп тысячу раз уже сказал о желании поладить. Только методы для этого в США выбирают странные. Набор однообразен – санкции, давление и шантаж.

Не так давно президент США мерился ядерными кнопками с северокорейским лидером и говорил, что ядерный чемоданчик всегда у него под рукой. На Россию такие приемы не действуют, поэтому для нее в Вашингтоне пробуют найти какой-то другой "чемоданчик". Представитель Госдепа Хезер Науэрт, которая, наверное, видит свою страну великим кукловодом, таким всемирным Карабасом-Барабасом, заявила, что у Вашингтона есть широкий спектр возможностей, чтобы попытаться "заставить какое-либо правительство вести себя иначе".

Один из инструментов сейчас в действии – это санкции. Но конечная цель, по утверждениям Науэрт, – улучшение отношений с Россией. В связи с этим у официального представителя российского МИД Марии Захаровой возник вопрос: что же это за набор такой? В качестве вариантов, которые она представила в своей публикации в Facebook , смайлики в виде змей, пауков и скорпионов, бомб, ножей и цепей и других пыточных инструментов.

Что ж, вполне похоже на правду. Есть, конечно, такие типы отношений, в которых жестокое принуждение к дружбе срабатывает. Есть, в конце концов, "cтокгольмский синдром" – привязанность заложника к похитителю. Но это явно не тот случай. И США со своим набором юного палача ни с кем не смогут улучшить отношения. Тех, кто послабее, можно заставить или купить, но подружиться с помощью угроз и давления не удастся.

Новые антироссийские санкции по совершенно надуманному поводу, как это ни удивительно для США, почему-то не толкают Москву в объятия Вашингтона – в России понимают, что обладатель садистского набора мер наверняка приготовил еще множество изощренных издевательств, которые называет желанием "наладить отношения". Поэтому смотрят на вещи трезво: новые санкции – это объявление торговой войны, недобросовестная конкуренция и попытка остановить развитие России. А разговоры о том, что двум странам неплохо бы "поладить" , здесь явно не при чем.

Хотите ладить – Россия только за. Но хорошие отношения в нашем понимании не включают в себя ни санкции, ни шантаж, ни беспочвенные обвинения.

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Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!