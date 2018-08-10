"Набор юного садиста" – главный инструмент внешней политики США

Не так давно президент США мерился ядерными кнопками с северокорейским лидером и говорил, что ядерный чемоданчик всегда у него под рукой. На Россию такие приемы не действуют, поэтому для нее в Вашингтоне пробуют найти какой-то другой "чемоданчик". Представитель Госдепа Хезер Науэрт, которая, наверное, видит свою страну великим кукловодом, таким всемирным Карабасом-Барабасом, заявила, что у Вашингтона есть широкий спектр возможностей, чтобы попытаться "заставить какое-либо правительство вести себя иначе".
Что ж, вполне похоже на правду. Есть, конечно, такие типы отношений, в которых жестокое принуждение к дружбе срабатывает. Есть, в конце концов, "cтокгольмский синдром" – привязанность заложника к похитителю. Но это явно не тот случай. И США со своим набором юного палача ни с кем не смогут улучшить отношения. Тех, кто послабее, можно заставить или купить, но подружиться с помощью угроз и давления не удастся."поладить", здесь явно не при чем.
Хотите ладить – Россия только за. Но хорошие отношения в нашем понимании не включают в себя ни санкции, ни шантаж, ни беспочвенные обвинения.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.
Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!