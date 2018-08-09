В Риге уверяют, что покупка четырех Black Hawks – это их собственный выбор. Мол, рассматривали варианты от разных производителей. Поэтому, видимо, и остановились на самом дорогом. Но зато он и самый американский.
"Черный ястреб", что ты вьешься… Латвия нашла свою "птицу счастья"
Строго говоря, это не сегодняшняя новость. И даже не завтрашняя. Только через три года в Риге приземлится первый из четырех купленных у США военных вертолетов. А приземлится он точно в Риге, где бы в Латвии ни была его база, так как это наверняка станет центральным событием местной государственности. Но при всем при этом именно сегодня эта информация заиграла как-то особенно актуально. Ведь всего сутки прошли, как в небе над Эстонией испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету. На поиски ее обломков соседи бросили весь свой вертолетный парк. Тщетно. А будь у Латвии этот квартет "Черных ястребов", что она – не помогла бы?
Впрочем, она приобретает эти машины, прежде всего, чтобы помочь себе. Уверяют, что это их собственный выбор. Мол, рассматривали варианты от разных производителей. Поэтому, видимо, и остановились на самом дорогом. Но зато он и самый американский. "Эта предполагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника по НАТО". Такие слова из Вашингтона – они для Латвии дороже денег.
Кажется, как всего четыре "вертушки" спасут целое государство? Даже если это Латвия. Ну, во-первых, это – красиво. Военный парад с участием этих голливудских "красавцев" здесь будет смотреться, особенно под попкорн. Во-вторых, это сильно. По крайней мере, если сравнивать с тем, что у здешней, с позволения сказать, армии есть сейчас. Четыре подержанных Ми-17 и два допотопных Ми-2. Можно даже устроить между ними и Black Hawks показательный спарринг во славу американского оружия. И делать это каждый раз на День независимости. Латвия ведь тоже будет в состоянии сколотить собственное звено "Агрессор", какое есть при ВВС США.
В-третьих, это действительно дорого. 200 миллионов долларов. Почти весь военный бюджет абы на что не тратят. И, в-четвертых, даже это – задаром. Поскольку вместе с вертолетами Рига получит еще и звездно-полосатых пилотов. А как иначе, если техника эта управляется совсем не тракторными рычагами и, тем более, не гужевым способом. Она до предела набита тонкой электроникой. Самостоятельно местным ее не поднять. И не понять. Да, им это ни к чему. Им же не обязательно понимать принцип действия колесницы Санта-Клауса. Олени да олени. Они уже на седьмом небе оттого, что нашли в "Черном ястребе" свою "птицу счастья".
Превозносят так, словно не лопасти у него, а волшебные палочки. Говорят, это совсем не только для войны. Пусть и пулеметы, и ракеты. Но тут вам и аварийно-спасательные функции, и медпомощь. И, чтобы совсем подогреть интерес населения, борьба с пожарами. Здесь же по-прежнему горячо, хоть уже и не так повсеместно. Но когда Латвия вся полыхала, ЕС ей вертолетами не помог. А с этих американских вполне можно и костер загасить. Как скаутов учат. 11 человек на борту плюс экипаж, умножить на четыре. В кружок стали, дело сделали. Лучше ж нет красоты, чем спасать с высоты.
Впрочем, понятно, что покупают они "хоксы", прежде всего, по военной нужде. Мочи нет, как они уже терпеть не могут Россию. А эти геликоптеры для них – что отхожее место после обильного пивовозлияния. Зашел, и отлегло, и хорошо. А главное, можно вновь доверить небо испанским ВВС. Если что, будет, на чем обломки искать. Ну, и пожар тушить. Эстонский-то лес теперь тоже горит. Только уже от ракеты.
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