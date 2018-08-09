Совсем "новичокнулись". США – как Санкционные Штаты Америки

В основном они дублируют уже существующие. Но есть и увесистые "находки". Эмбарго на экспорт электронных устройств и комплектующих двойного назначения – это те, что и для безопасности. Это, говорят, еще по-божески. (Кто бы сомневался? Не по-папа-римски же). А вот если за три месяца не докажете, что больше не будете и не сдадитесь на милость международных, читай наших, наблюдателей, то получите вторую порцию. А там – снижение уровня дипотношений, блокада экспорта-импорта и отказ "Аэрофлоту" в полетах в США. Так высоко они еще не опускались.
Мы, конечно, все понимаем: промежуточные выборы в конгресс, опросы не в пользу республиканцев, надо показать суровый антироссийский характер. Но "Аэрофлот"-то причем? Добросовестный международный авиаперевозчик. Лучшая авиакомпания в Европе. А они и ему "дело Скрипаля" шьют. Можно предположить, что его – за то, что именно его самолетом вымышленные отравители прилетели в Лондон и улетели обратно. Но даже если допустить, что это так, то почему бы сразу не наказать роддом, где они могли появиться на свет, детсад, школу, особенно учителя химии. А лучше – всех и сразу.
Обещали "точечное воздействие". Ковровая бомбардировка. Как сирийские деревни сносят, так и санкции применяют. Никакой стратегии. А какая стратегия у вредной привычки. Наливай да пей. Хотя здесь, похоже, зависимость посерьезней. Доза. Это могло бы быть подходящим словом для их запретов. Но им больше подходит "передоз". Это когда уже все. Выносят. Вещи, ценности, мозг, всех святых. Тереза Мэй преклонилась первой. Может, и свечку поставила перед американским флагом. За ней пали ниц в НАТО. Пока у США есть такая паства, они знают: нетрудно быть Богом.
А мы знаем, что благодаря их английскому в нашем русском появился неологизм. И даже целый оборот с ним. "Ну, вы там совсем новичокнулись".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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