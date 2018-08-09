Логику в их санкциях искать бесполезно. Какая логика у вредной привычки. Наливай да пей. Хотя здесь, похоже, зависимость посерьезней. Доза. Это могло бы быть подходящим словом для их запретов. Но им больше подходит "передоз".

Совсем "новичокнулись". США – как Санкционные Штаты Америки Your browser does not support HTML5 audio

А еще говорят, что нельзя быть святее папы римского. Можно. Если считать себя Богом. Это же ему не нужны доказательства. Все должны просто верить, что он все видит, знает и зря не карает. Уж на что "англичанка" превзошла самое себя в своей привычке "гадить", а Вашингтон ее и тут обскакал. Первый раз – сразу, когда выслал из-за Солсбери больше российских дипломатов, чем Лондон. Но сейчас, спустя пять месяцев, сделал то, что Британия своим скудным товарооборотом с Россией позволить себе никак не могла. Госдеп анонсировал с 22 августа новые санкции. "За Скрипаля!".

В основном они дублируют уже существующие. Но есть и увесистые "находки". Эмбарго на экспорт электронных устройств и комплектующих двойного назначения – это те, что и для безопасности. Это, говорят, еще по-божески. (Кто бы сомневался? Не по-папа-римски же). А вот если за три месяца не докажете, что больше не будете и не сдадитесь на милость международных, читай наших, наблюдателей, то получите вторую порцию. А там – снижение уровня дипотношений, блокада экспорта-импорта и отказ "Аэрофлоту" в полетах в США. Так высоко они еще не опускались.

Казалось бы, их какое дело? То-то и оно, что внутреннее. Никак не удается Трампу доказать, что жестче него Россия американского президента еще не знала. Белый дом даже законопроект подготовил, разрешающий его хозяину лично карать за вмешательство в их избирательные процессы. Это, может быть, и другая история. Но все тех же Соединенных Штатов Америки. Или правильней их уже называть Санкционными Штатами?

Мы, конечно, все понимаем: промежуточные выборы в конгресс, опросы не в пользу республиканцев, надо показать суровый антироссийский характер. Но "Аэрофлот"-то причем? Добросовестный международный авиаперевозчик. Лучшая авиакомпания в Европе. А они и ему "дело Скрипаля" шьют. Можно предположить, что его – за то, что именно его самолетом вымышленные отравители прилетели в Лондон и улетели обратно. Но даже если допустить, что это так, то почему бы сразу не наказать роддом, где они могли появиться на свет, детсад, школу, особенно учителя химии. А лучше – всех и сразу.

Ну, всех не всех, а процентов сорок, как полагают в Госдепе, новый "кнут" затронет. По их заокеанским подсчетам, именно столько россиян задействованы в сферах, которые подпадают под очередные табу. То есть американцев так задело, что Россия якобы "отравила" двух своих граждан в Англии, что они готовы отравить жизнь всем их соотечественникам в России. Между тем, уже и Скрипали выздоровели, уже и "новичок" протух. Его, правда, выпустили еще раз на парочку из Эймсбери. Но Вашингтону, как сказал бы Лелик, "достаточно одной таблэтки". С нее его и понесло.

Обещали "точечное воздействие". Ковровая бомбардировка. Как сирийские деревни сносят, так и санкции применяют. Никакой стратегии. А какая стратегия у вредной привычки. Наливай да пей. Хотя здесь, похоже, зависимость посерьезней. Доза. Это могло бы быть подходящим словом для их запретов. Но им больше подходит "передоз". Это когда уже все. Выносят. Вещи, ценности, мозг, всех святых. Тереза Мэй преклонилась первой. Может, и свечку поставила перед американским флагом. За ней пали ниц в НАТО. Пока у США есть такая паства, они знают: нетрудно быть Богом.

А мы знаем, что благодаря их английскому в нашем русском появился неологизм. И даже целый оборот с ним. "Ну, вы там совсем новичокнулись".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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