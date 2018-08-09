Сказку сделать былью. Пентагон готовится к "Звездным войнам"

На этой планете почти закончились места, где не воевали американские солдаты и их союзники. Пора перемещаться в космос. В Минобороны США уже готовятся.

Часы Судного дня показывают без двух минут катастрофу, на карте сложно найти регион, в котором не воюют. Если уж в мультфильме не получается жить дружно, то в жизни – тем более. Земли некоторым кажется уже мало, поэтому воевать они собираются и в космосе. Это, по заявлению главы Пентагона Джеймса Мэттиса, новый театр военных действий. Мэттис горячо поддерживает идею Дональда Трампа создать военно-космические силы.

Кажется, откуда-то эту концепцию попытались импортировать. Только сделали это как-то криво (видимо, санкции не позволили взять все), и в итоге от российских ВКС взяли название, а содержание получилось совершенно противоположным.

Российские космические войска должны наблюдать, предупреждать об угрозе ракетного нападения и управлять спутниками. В общем, они следят за порядком и готовы, в случае чего, защищать свою страну.

Американцы же никогда и не скрывали, что размещать оружие в космосе им не дают разве что технические сложности, но никак не моральные принципы. Завладеть безвоздушным пространством собираются "во что бы то ни стало" – даже если это не совпадет с национальной стратегией безопасности.

В общем, с импортом идеи не удалось. Но для нормального функционирования в космосе американцам нужен импорт из России и кое-чего еще. Например, двигателей. Как же это укладывается в концепцию новых санкций? Очень просто: для космоса будут делать исключения там, где это нужно США. Как сказали в Госдепе, "где-то мы сотрудничаем, а где-то зависим" от России. Вот там, где зависят, там и будут сотрудничать.

То есть попытаются, пользуясь российскими технологиями, навязать России же гонку вооружений в космосе. В МИДе уже от этого предостерегли после того, как США решили создать эшелон космических средств для перехвата баллистических ракет. На это уже предусмотрели деньги в оборонном бюджете.

Ни одна страна пока не разместила в космосе оружие. И это хорошо: опасности и так подстерегают на каждом шагу, а так – угроза будет исходить еще и из космоса. А если космическими кораблями будут управлять такие же небрежные военные, как натовцы, которые сейчас летают над Эстонией, то последствия будут серьезнее, чем упавшая где-то в прибалтийских полях ракета.

В любом случае это не сделает мир спокойнее. Насаждать демократию будут прямо из космоса. А то и в самом космосе.

А в это время на другой стороне Штатов Илон Маск как раз вынашивает планы колонизации Марса. Если будет сопротивление, военные астронавты помогут.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!