Россия-Британия: проклятие числа "4"

Ограничения, затягивания, удерживание паспортов и прочие "карточные фокусы" демонстрирует официальный Лондон, когда речь идет об оформлении или продлении виз сотрудникам российской дипмиссии.

О закрытии посольства России британцы еще не говорят, но делают все, чтобы его состав не обновлялся после массовой высылки дипломатов из-за огульных обвинений российской стороны по "делу Скрипалей".

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне охарактеризовал поведение английских коллег как проявление "принципа взаимности со знаком минус". Но что это такое – "взаимность со знаком минус", литературно выражаясь? Неразделенная любовь, что ли? То есть один партнер – с симпатией, другой от него нос воротит, однако при этом ему нравится, чтобы к нему с симпатией да с позволением шлепать по любому месту при всяком удобном случае. Вот тогда, как говорил Шарапов в незабвенном фильме, "у нас будет полная любовь".

Взаимность во что бы то ни стало – это не про Россию. Все имеет свою цену. В том числе и английское благорасположение. Если цена вопроса – признание вины по сфабрикованным антироссийским делам об отравлениях в Солсбери и в Эймсбери, то пусть спрашивают кого-нибудь другого или поищут в собственной корзине с грязным бельем. И это касается не только полицейских. Вспомним, как МИД РФ поймал на враках премьер-министра Терезу Мэй (она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России, а портон-даунская химлаборатория это опровергла). МИД "ловил", думается, без всякой охоты – подобные обвинения сыпались градом, и, как говорится, на каждый чих не наздравствуешься. Но, как сказано в том же незабвенном фильме, "кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут".

Попробуем разобраться логически. В Скотланд-Ярде сообщили, что парочка из Эймсбери отравилась тем же веществом, что и парочка из Солсбери. Так? Так. При этом в английской лаборатории (Портон-Даун) опровергли то, что яд, использованный в Солсбери, был изготовлен в России. Так? Так. Тогда почему и по делу в Эймсбери британцы так же упорно выискивают российский след и всячески тормозят на своей территории работу сотрудников российских учреждений?

Думается, эти недоразумения смущают и самих британцев, однако разве они признаются? И думается также, что в созданном ими фантастическом клубке противоречий они откопают некую новую ниточку, за которую можно ухватиться, чтобы продолжать демонстрировать России свое самое любимое: "принцип взаимности со знаком минус".

Не дай бог такой ниточкой станет новое отравление. Например – прямых родственников тех же Скрипалей (надо же как-то "закольцевать" первое дело!). Известно, что мать Сергея Скрипаля собирается в Лондон и что ее внучка и двоюродная сестра отравленной, но уже здоровой Юлии Скрипаль намерена бабушку сопровождать. Известно и что визу будут просить от имени этой 90-летней женщины.

А теперь еще мы знаем, что по английской традиции четвертого числа с интервалом в четыре месяца становится известно о таинственных отравлениях чем-то нервно-паралитическим в маленьких британских городах. 4 марта в Солсбери, 4 июля в Эймсбери – так что ждем 4 ноября и выискиваем на карте третий тихий городок вблизи Портон-Дауна.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.