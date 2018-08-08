В чужую мечеть. Длинный язык Канады довел ее до скандала с Эр-Риядом

Мир разделился, словно фанаты на стадионе. ЕС, хоть и не комментирует спор, но явно симпатизирует "кленовому листу". От противной стороны же ждет разъяснений по поводу серии арестов. Лига арабских государств, понятное дело, "скандирует" "кричалки" в пользу своего представителя. И не только потому, что свой. А потому, что если даже с ним не церемонятся, то чего тогда ждать остальным. Вслед за Эр-Риядом ЛАГ тоже называет канадский окрик "грубым вмешательством во внутренние дела".
А Вашингтон хранит нейтралитет. Призывает их самих как-нибудь договориться. Крупный торговый партнер Саудовской Аравии, США и раньше-то лишь аккуратно журили ее правителей, чтобы не ставить под удар экономические интересы. А при Трампе даже такая "критика" прекратилась. И вроде Канада Штатам ближе. Опять же, на одном языке говорят. В том числе и о правах человека. Но это с саудитами Трамп танец с саблями танцевал. А канадского премьера Трюдо за его дерзость на саммите "семерки" он бы с удовольствием этой саблей… ну, вы понимаете. То есть, Оттава рядом, а бизнес с Эр-Риядом.
Это, конечно, не значит, что Саудовской Аравии все можно. Но пикантность ситуации еще и в том, что, когда Фриланд, как она думает, бьется за права саудовских женщин, права эти у них в кои-то веки появились. Да, на вождение. Да, первых автоледи закидали камнями. Но не все сразу. Молодой наследный принц Мохаммед бин Салман только начал свой проект "Видение – 2030". Еще не взойдя на трон, нацелился на модернизацию страны от экономики до культуры. Встал на путь реформ. А ему опять – на больную мозоль. Положим, Фриланд решила, что с именем Христя она может лезть со своим уставом и в чужой монастырь. Но не в мечеть же.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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