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В чужую мечеть. Длинный язык Канады довел ее до скандала с Эр-Риядом

(обновлено: 17:10 08.08.2018)
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© AFP 2018 / Belga/Nicolas MaeterlinckГлава МИД Канады Христя ФриландГлава МИД Канады Христя Фриланд
© AFP 2018 / Belga/Nicolas Maeterlinck
И вроде Канада Штатам ближе. Опять же, на одном языке говорят. Но это с саудитами Трамп танец с саблями танцевал. А канадского премьера Трюдо за его дерзость на саммите "семерки" он бы с удовольствием этой саблей... Ну, вы понимаете.

В чужую мечеть. Длинный язык Канады довел ее до скандала с Эр-Риядом
С одной стороны, Саудовская Аравия оказалась Канаде не по зубам. Но именно по зубам Канада и получила. За то, что решила их показать. Точнее, не их, а то, что за ними воспитанным людям следует держать, если их не спрашивают. И вроде бы ничего нового глава МИД Канады Христя Фриланд не сказала. Подумаешь, с высоты своего демократического положения попеняла королевству на нарушение прав человека – потребовала выпустить арестованных активистов. Но сколько раз оно пропускало подобные нотации мимо ушей. А тут задело. 

Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
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Канадский посол объявлен персона нон грата и выслан в течение 24 часов. Саудовский отозван из Оттавы. Эр-Рияд прекращает все торговые и инвестиционные операции между государствами, а среди них и 10-миллиардный контракт на поставку в Аравию сотен боевых бронемашин. Монархия останавливает совместные образовательные проекты и рейсы "Саудовских авиалиний" в Торонто. Прерывает медицинские программы в Канаде и уже перевозит своих пациентов в клиники других стран. Одним словом, скандал. Другими словами, с благородным семейством Саудов. 

Мир разделился, словно фанаты на стадионе. ЕС, хоть и не комментирует спор, но явно симпатизирует "кленовому листу". От противной стороны же ждет разъяснений по поводу серии арестов. Лига арабских государств, понятное дело, "скандирует" "кричалки" в пользу своего представителя. И не только потому, что свой. А потому, что если даже с ним не церемонятся, то чего тогда ждать остальным. Вслед за Эр-Риядом ЛАГ тоже называет канадский окрик "грубым вмешательством во внутренние дела". 

А Вашингтон хранит нейтралитет. Призывает их самих как-нибудь договориться. Крупный торговый партнер Саудовской Аравии, США и раньше-то лишь аккуратно журили ее правителей, чтобы не ставить под удар экономические интересы. А при Трампе даже такая "критика" прекратилась. И вроде Канада Штатам ближе. Опять же, на одном языке говорят. В том числе и о правах человека. Но это с саудитами Трамп танец с саблями танцевал. А канадского премьера Трюдо за его дерзость на саммите "семерки" он бы с удовольствием этой саблей… ну, вы понимаете. То есть, Оттава рядом, а бизнес с Эр-Риядом. 

Женщина за рулем автомобиля в Саудовской Аравии
© AP Photo / Hasan Jamali
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И пусть Канада сколько угодно думает, что заступается за правозащитников от имени всего мирового сообщества, Трампа это не касается. Тем более если это делает Фриланд. Не то чтобы у нее была плохая наследственность, но своего западенского деда Михайло Хомяка она, насколько известно, не разлюбила за то, что, будучи в оккупированной фашистами Польше редактором нацистской газеты "Краковские вести", охотно и с удовольствием прославлял Третий рейх и оправдывал Холокост. 

Это, конечно, не значит, что Саудовской Аравии все можно. Но пикантность ситуации еще и в том, что, когда Фриланд, как она думает, бьется за права саудовских женщин, права эти у них в кои-то веки появились. Да, на вождение. Да, первых автоледи закидали камнями. Но не все сразу. Молодой наследный принц Мохаммед бин Салман только начал свой проект "Видение – 2030". Еще не взойдя на трон, нацелился на модернизацию страны от экономики до культуры. Встал на путь реформ. А ему опять – на больную мозоль. Положим, Фриланд решила, что с именем Христя она может лезть со своим уставом и в чужой монастырь. Но не в мечеть же. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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