Хоть это и досадное недоразумение, но какое торжество натовской солидарности. Испанский истребитель бьет боевой американской ракетой по Эстонии, и каждый знает, что все равно виновата Россия.

Летела ракета – упала в болото. Эстонию атаковали испанские ВВС Your browser does not support HTML5 audio

Летела ракета – упала в болото, какие солдаты – такая работа. Случалось у них в этих краях, конечно, всякое. И памятники с углами в Латвии метили, и лица местным "чистили", и до пейзанок домогались, и над литовским флагом вандальничали. Потому как защитники. Чем-то же им надо заниматься, чтобы держать себя в форме и не закиснуть в этом гиблом месте. А то, что с ним что-то не так и чертовщина творится, теперь никто спорить не станет.

Ведь ас же был за штурвалом испанского истребителя, а боевая ракета у него все равно вылетела в самый неподходящий момент. Когда отрабатывал небесную оборону Эстонии. Прямо по ней и бомбанул. Километрах в сорока от Тарту. Здесь недалеко – а здесь все недалеко, уже бывало такое, что от натовских самолетов что-то отваливалось. Как-то немецкий военный транспортник выронил на эстонскую же авиабазу Эмери один из своих ржавых двигателей. Ничего. Обошлось. Сейчас тоже вроде бы без жертв и разрушений. Во всяком случае, пока никто не признавался, что погиб.

Так что не стоит искать виноватых, заявляют в Минобороне Эстонии. Главное, уверяют, это безопасность мирного населения. А с ним, тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке. Да и не к чему весь этот шум. Произошло-то все в тренировочной зоне ВВС. А она как бы закрыта для гражданской авиации. Что касается гражданских где-то там внизу, то им тоже не о чем беспокоиться. Снаряд с десятком килограммов взрывчатки запрограммирован на самоликвидацию. Правда, траектория его полета, местоположение и состояние до сих пор неизвестны. Но на его поиски военные бросили все живое.

А всем прочим, кто живым хочет остаться, рекомендовано на всякий пожарный по грибы-ягоды не ходить. Должны же понимать важность момента. Хоть это и досадное недоразумение, но какое торжество натовской солидарности. Испанский истребитель бьет боевой американской ракетой по Эстонии, и каждый знает, что все равно виновата Россия. Прямо ее пока не обвиняют. Но только потому, что все-таки это Эстония. Не так быстро. Чуть позже сообразят, что если бы не агрессивные русские, не было бы здесь и натовской авиации. Следовательно, не теряла бы она свои причиндалы. Ну, и честь, само собой. Подождите. И они еще о русских хакерах вспомнят.

А на испанского летчика нечего пенять. Даже если он и устроил разрыв, то стереотипа. Все-то думали, что одной ракеты хватит, чтобы стереть Эстонию с лица земли. Оказалось, что – нет. По крайней мере, не этой. В любом случае, он хотел, как лучше. Но, может, померещилось что. В этих местах же всем что-то мерещится. А может, чемпионатом мира по футболу навеяло. Вспомнил, где живет Акинфеев, да и не удержался. А поскольку испанец, то все равно не попал. Ракетой класса "воздух-воздух" умудрился промазать даже по воздуху. Ушла куда-то в землю.

Хорошо в эстонскую. С дальностью в сто километров эта штуковина могла залететь и в Россию. Третья мировая, конечно, не началась бы. Но как потом объяснять миру, кто кому угрожает. Впрочем, и так очевидно, что русским военным в Прибалтике делать нечего. С ней и натовцы неплохо справляются.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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