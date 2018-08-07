"Боевой" разворот в условиях клиники – армию Украины ждет новое приветствие

За что поднимал тост Петр Порошенко, когда его "застукали на камеру" в киевском ресторане после недели безуспешных поисков, неизвестно. Зато хорошо известно, с каким поручением президент незалежной явился затем на работу. В изложении министра обороны Степана Полторака оно выглядит так: "Подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться".подчеркнул Полторак со свойственным ему изяществом речи.
Впервые предложение ВСУ переучить приветствия на манер украинских националистов прозвучало полгода назад. Законопроект родился в феврале, но был сырым, как сказал глава Укрминобороны. С тех пор он, видимо, подсох. И даже слегка заветрился, как давно заветрился и лозунг УПА*, и она сама, продержавшись только 12 лет (как и гитлеровская Германия) и бесславно почив на свалке истории. Кстати, уже у сырого законопроекта были критики из числа военнослужащих. Они, в частности, говорили как раз об этом: о том, что "украинская армия – это не УПА*" и что от "упашных"* кричалок "политикой несет за версту".
*Организация, запрещенная в России
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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