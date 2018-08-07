"Боевой" разворот в условиях клиники – армию Украины ждет новое приветствие

Укрепить армию незалежной не делом, а словом – так решил президент Порошенко. К Дню независимости Украины в ВСУ разучат националистическое приветствие.

За что поднимал тост Петр Порошенко, когда его "застукали на камеру" в киевском ресторане после недели безуспешных поисков, неизвестно. Зато хорошо известно, с каким поручением президент незалежной явился затем на работу. В изложении министра обороны Степана Полторака оно выглядит так: "Подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться".

Говоря нормальным языком, украинские армейские приветствия теперь не должны содержать пожелания здоровья. То есть ни в коем случае нельзя говорить ни "здравствуйте, товарищи", ни "здравия желаю", а надо только так: "Слава Украине! – Героям слава!". Как в УПА*. Причем официально зазвучать эти старые-новые речевки должны уже на параде 24 августа – в День независимости Украины. "Мы как раз покажем, что это более наше", – подчеркнул Полторак со свойственным ему изяществом речи.

Впервые предложение ВСУ переучить приветствия на манер украинских националистов прозвучало полгода назад. Законопроект родился в феврале, но был сырым, как сказал глава Укрминобороны. С тех пор он, видимо, подсох. И даже слегка заветрился, как давно заветрился и лозунг УПА*, и она сама, продержавшись только 12 лет (как и гитлеровская Германия) и бесславно почив на свалке истории. Кстати, уже у сырого законопроекта были критики из числа военнослужащих. Они, в частности, говорили как раз об этом: о том, что "украинская армия – это не УПА*" и что от "упашных"* кричалок "политикой несет за версту".

Найдутся ли и в Раде критики подсохшего законопроекта? Возможно. Но вряд ли к ним прислушаются. Причина перемены воинского приветствия известна, и от нее у украинской политверхушки лбы горят. Прежние слова повторяют приветствие в российской армии – все дело только в этом, и это же, видимо, ослабляет армию незалежной! Не факт, что вот это вот "слава тому" да "слава сему" так уж сильно укрепит украинское воинство, будучи заимствованным у военизированного сброда с садистскими наклонностями. Лучше б сразу вместо "здравствуйте, товарищи!" говорить "ну не здравствуйте, ну болейте". Раз уж вокруг такая роскошная клиника разворачивается – размером с целую страну…

*Организация, запрещенная в России

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.