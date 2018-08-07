Паленая власть. Пожары в Греции "сожгли" рейтинг ее премьера

Раскусили его, впрочем, значительно раньше. Он же и в режиме жесткой экономии, когда по требованию ЕС и МВФ, по сути, резал социалку по живому, умудрялся платить эти два процента ВВП на натовскую оборону. А под саммит альянса еще и дипломатический конфликт с Россией раздул на пустом месте. Словно по заказу. Иначе говоря, ощущение, что человек не тем занимается, тлело. Когда Греция все-таки пережила адский костер, в ней уже вслух заговорили, что запоздалая и неадекватная реакция правительства на национальное бедствие может и должна стоить Ципрасу власти.
Он, правда, как горящую одежду, сбрасывает с себя чиновников. Отправил в отставку министра защиты граждан, уволил руководителей пожарной службы и полиции. Но сделал это лишь через две недели после трагедии. Или даже трагедий. Поэтому и весь его кабинет тоже уже занялся. Спасение – бегство. Ведь не факт, что до парламентских выборов 2019-го года от его репутации хоть "головешки" останутся. Именно поэтому здесь считают довольно высокой вероятность досрочной избирательной кампании. Все-таки Ципрас – не Феникс, и лучше бы ему не доводить дело совсем уж до пепла.
Тем не менее, поднять волну позитива и в этой реке он может. Провозгласит, например, избавление от зависимости. Главное, чтобы громко и убедительно. Эффект скоротечный и скорее символический. Но пока электорат поймет, выборы закончатся. Если, конечно, назначить их уже на эту осень. Впрочем, в любом случае Ципрасу не удастся повторить свой прошлый триумф. Тогда о нем еще могли сказать, что "пламенный трибун" и "парень жжет". А сейчас от огненных ассоциаций осталось только то, что власть его оказалась какой-то паленой. Как фальшивая водка. Выпьешь, а потом все внутри горит.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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