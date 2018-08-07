Не факт, что до выборов 2019-го года от репутации греческого премьера хоть головешки останутся. Поэтому здесь считают высокой вероятность досрочной избирательной кампании. Все же Ципрас – не Феникс, и лучше бы ему не доводить дело совсем уж до пепла.

Паленая власть. Пожары в Греции "сожгли" рейтинг ее премьера Your browser does not support HTML5 audio

Будь Греция и сегодня все той же, в смысле Древней, в ней бы сразу решили, что это олимпийские боги прогневались. Но теперь эллинам не нужен ум Сократа или Платона, чтобы понять: не боги горшки обжигают. Обожглись они сами. И совсем не в июле, когда спасались от эпических пожаров, каких здесь с битвы титанов не видывали. А три года назад, когда устав от невразумительности системных партий, впервые предпочли им неформат.

Левую партию СИРИЗА молодого Алексиса Ципраса выбирали как "пожарную команду". Уж очень жгли страну горячие объятия международных кредиторов. А он так убедительно лил воду. А потом – и на мельницу. Все тех же кредиторов, уговаривая греков потерпеть лишения. И еще чуть-чуть. И еще немного. Когда дошло до реального огня, "брандспойты" его и вовсе оказались несостоятельны. Сожженная практически дотла и местами заживо Аттика. Под сотню погибших. Сотни пострадавших. Обильные дожди залили землю, но не раны. Они по-прежнему горят. Как и рейтинг премьера.

Раскусили его, впрочем, значительно раньше. Он же и в режиме жесткой экономии, когда по требованию ЕС и МВФ, по сути, резал социалку по живому, умудрялся платить эти два процента ВВП на натовскую оборону. А под саммит альянса еще и дипломатический конфликт с Россией раздул на пустом месте. Словно по заказу. Иначе говоря, ощущение, что человек не тем занимается, тлело. Когда Греция все-таки пережила адский костер, в ней уже вслух заговорили, что запоздалая и неадекватная реакция правительства на национальное бедствие может и должна стоить Ципрасу власти.

Он, правда, как горящую одежду, сбрасывает с себя чиновников. Отправил в отставку министра защиты граждан, уволил руководителей пожарной службы и полиции. Но сделал это лишь через две недели после трагедии. Или даже трагедий. Поэтому и весь его кабинет тоже уже занялся. Спасение – бегство. Ведь не факт, что до парламентских выборов 2019-го года от его репутации хоть "головешки" останутся. Именно поэтому здесь считают довольно высокой вероятность досрочной избирательной кампании. Все-таки Ципрас – не Феникс, и лучше бы ему не доводить дело совсем уж до пепла.

Тем паче что в конце августа, как он думает, у него будет, чем затушить жар негатива. Греция официально выйдет из программы международной финансовой помощи. Того самого "третьего меморандума", который, как настенные тиски, и упасть ей не давал, и пошевелиться тоже. Теперь их снимут. Но решетка никуда не денется. В Брюсселе и в Берлине уже предупредили, что о "чистом выходе" из-под внешнего управления грекам даже мечтать не стоит. Впереди у них "длинный переходный период". Видимо, такой же, как Стикс. Чтобы выбраться, нужно быть как минимум Персеем. А в Ципрасе-то, похоже, проснулся Харон.

Тем не менее, поднять волну позитива и в этой реке он может. Провозгласит, например, избавление от зависимости. Главное, чтобы громко и убедительно. Эффект скоротечный и скорее символический. Но пока электорат поймет, выборы закончатся. Если, конечно, назначить их уже на эту осень. Впрочем, в любом случае Ципрасу не удастся повторить свой прошлый триумф. Тогда о нем еще могли сказать, что "пламенный трибун" и "парень жжет". А сейчас от огненных ассоциаций осталось только то, что власть его оказалась какой-то паленой. Как фальшивая водка. Выпьешь, а потом все внутри горит.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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