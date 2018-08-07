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Паленая власть. Пожары в Греции "сожгли" рейтинг ее премьера

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© AFP 2018 / Valerie GacheПожарные и волонтеры пытаются потушить лесной пожар в деревне Кинета, недалеко от Афин. 24 июля 2018 годаПожарные и волонтеры пытаются потушить лесной пожар в деревне Кинета, недалеко от Афин. 24 июля 2018 года
© AFP 2018 / Valerie Gache
Не факт, что до выборов 2019-го года от репутации греческого премьера хоть головешки останутся. Поэтому здесь считают высокой вероятность досрочной избирательной кампании. Все же Ципрас – не Феникс, и лучше бы ему не доводить дело совсем уж до пепла.

Паленая власть. Пожары в Греции "сожгли" рейтинг ее премьера
Будь Греция и сегодня все той же, в смысле Древней, в ней бы сразу решили, что это олимпийские боги прогневались. Но теперь эллинам не нужен ум Сократа или Платона, чтобы понять: не боги горшки обжигают. Обожглись они сами. И совсем не в июле, когда спасались от эпических пожаров, каких здесь с битвы титанов не видывали. А три года назад, когда устав от невразумительности системных партий, впервые предпочли им неформат. 

Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
Игнатиадис: Греция оказалась беззащитна перед лесными пожарами
Левую партию СИРИЗА молодого Алексиса Ципраса выбирали как "пожарную команду". Уж очень жгли страну горячие объятия международных кредиторов. А он так убедительно лил воду. А потом – и на мельницу. Все тех же кредиторов, уговаривая греков потерпеть лишения. И еще чуть-чуть. И еще немного. Когда дошло до реального огня, "брандспойты" его и вовсе оказались несостоятельны. Сожженная практически дотла и местами заживо Аттика. Под сотню погибших. Сотни пострадавших. Обильные дожди залили землю, но не раны. Они по-прежнему горят. Как и рейтинг премьера. 

Раскусили его, впрочем, значительно раньше. Он же и в режиме жесткой экономии, когда по требованию ЕС и МВФ, по сути, резал социалку по живому, умудрялся платить эти два процента ВВП на натовскую оборону. А под саммит альянса еще и дипломатический конфликт с Россией раздул на пустом месте. Словно по заказу. Иначе говоря, ощущение, что человек не тем занимается, тлело. Когда Греция все-таки пережила адский костер, в ней уже вслух заговорили, что запоздалая и неадекватная реакция правительства на национальное бедствие может и должна стоить Ципрасу власти. 

Он, правда, как горящую одежду, сбрасывает с себя чиновников. Отправил в отставку министра защиты граждан, уволил руководителей пожарной службы и полиции. Но сделал это лишь через две недели после трагедии. Или даже трагедий. Поэтому и весь его кабинет тоже уже занялся. Спасение – бегство. Ведь не факт, что до парламентских выборов 2019-го года от его репутации хоть "головешки" останутся. Именно поэтому здесь считают довольно высокой вероятность досрочной избирательной кампании. Все-таки Ципрас – не Феникс, и лучше бы ему не доводить дело совсем уж до пепла. 

Здание парламента Греции в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Спасение на "Титанике". Греции объявили о выходе из финансового кризиса
Тем паче что в конце августа, как он думает, у него будет, чем затушить жар негатива. Греция официально выйдет из программы международной финансовой помощи. Того самого "третьего меморандума", который, как настенные тиски, и упасть ей не давал, и пошевелиться тоже. Теперь их снимут. Но решетка никуда не денется. В Брюсселе и в Берлине уже предупредили, что о "чистом выходе" из-под внешнего управления грекам даже мечтать не стоит. Впереди у них "длинный переходный период". Видимо, такой же, как Стикс. Чтобы выбраться, нужно быть как минимум Персеем. А в Ципрасе-то, похоже, проснулся Харон. 

Тем не менее, поднять волну позитива и в этой реке он может. Провозгласит, например, избавление от зависимости. Главное, чтобы громко и убедительно. Эффект скоротечный и скорее символический. Но пока электорат поймет, выборы закончатся. Если, конечно, назначить их уже на эту осень. Впрочем, в любом случае Ципрасу не удастся повторить свой прошлый триумф. Тогда о нем еще могли сказать, что "пламенный трибун" и "парень жжет". А сейчас от огненных ассоциаций осталось только то, что власть его оказалась какой-то паленой. Как фальшивая водка. Выпьешь, а потом все внутри горит.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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