"Не тормози, хакерни!". Как в США готовятся к выборам конгрессменов

Пока Госдеп США выкатывает пустые бочки с клеймом "российское вмешательство в выборы", американские дети разминаются перед национальным конкурсом на лучшего взломщика губернаторских сайтов.

"Хорошими делами прославиться нельзя". Это знают даже несовершеннолетние американские граждане. Взрослые дяденьки из Демпартии США обещают лучшему из них 2500 долларов за победу в национальном конкурсе. Неважно, называется он "Взломай сайт госчиновника" или как-то иначе. Условие одно: быстрее всех вскрыть копии ресурсов, на которых американские губернаторы публикуют результаты выборов в своих штатах.

Возрастной ценз конкурса – от 8 до 16 лет. Малолетство участников организаторы объясняют странно: система выборов в США, видите ли, почти не имеет защиты, и "хакернуть" ее может даже восьмилетний ребенок. А поскольку до осенних голосований осталось совсем ничего, систему эту надо срочно укрепить с помощью молодых креативных умов. Зрелые умы, кстати, не оценили задумку демпартийцев. Суть конкурса для американских программистов, по их собственному признанию, – малышовая задачка , легкотня и нефиг делать.

Но почему все устроено так, будто пресловутая система нарочно подставляется – внедрись в меня и сделай что-нибудь плохое? Сайты государственных служащих – это ведь не интернет-веселуха! Или в данном случае они выступают в роли "живцов-провокаторов", чтобы кто-нибудь клюнул и желательно из России? "Смотрите, у нас тут весь забор на спичках держится, а ну-ка, давайте, выбейте хотя бы одну!.." И понесется. Уже понеслось!

Задолго до выборов в конгресс противники президента Трампа активизировались по теме "агрессивное вмешательство России в американские внутренние дела". Доказательств, как обычно, никаких – впрочем, как и результатов выборов конгрессменов еще тоже "никаких", – однако один из помощников госсекретаря США уже "призвал к ответу" российского дипломата. Как сказано в популярном фильме, "сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить". Более того: видимо, от страха, что осенние "торжества" в США пройдут не по демпартийному сценарию, наказания несколько опередили "преступления".

Что в итоге? Бесперспективное противостояние в духе "бредовые фантазии наши, но отвечать за них будете вы". С американской стороны – непрерывные голословные обвинения России, с российской стороны – их ответственная критика, в том числе – характеристика поведения Госдепа как образчика "мегафонной дипломатии"

Слова бывают голыми и золотыми. "Агрессивное вмешательство России во внутренние дела США" – это голые слова. А "мегафонная дипломатия" – слова золотые. Особенно если учесть, что другое название "мегафона" – "матюгальник".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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