"Не тормози, хакерни!". Как в США готовятся к выборам конгрессменов

"Хорошими делами прославиться нельзя". Это знают даже несовершеннолетние американские граждане. Взрослые дяденьки из Демпартии США обещают лучшему из них 2500 долларов за победу в национальном конкурсе. Неважно, называется он "Взломай сайт госчиновника" или как-то иначе. Условие одно: быстрее всех вскрыть копии ресурсов, на которых американские губернаторы публикуют результаты выборов в своих штатах.
Но почему все устроено так, будто пресловутая система нарочно подставляется – внедрись в меня и сделай что-нибудь плохое? Сайты государственных служащих – это ведь не интернет-веселуха! Или в данном случае они выступают в роли "живцов-провокаторов", чтобы кто-нибудь клюнул и желательно из России? "Смотрите, у нас тут весь забор на спичках держится, а ну-ка, давайте, выбейте хотя бы одну!.." И понесется. Уже понеслось!
Задолго до выборов в конгресс противники президента Трампа активизировались по теме "агрессивное вмешательство России в американские внутренние дела". Доказательств, как обычно, никаких – впрочем, как и результатов выборов конгрессменов еще тоже "никаких", – однако один из помощников госсекретаря США уже "призвал к ответу" российского дипломата. Как сказано в популярном фильме, "сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить". Более того: видимо, от страха, что осенние "торжества" в США пройдут не по демпартийному сценарию, наказания несколько опередили "преступления".
Слова бывают голыми и золотыми. "Агрессивное вмешательство России во внутренние дела США" – это голые слова. А "мегафонная дипломатия" – слова золотые. Особенно если учесть, что другое название "мегафона" – "матюгальник".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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