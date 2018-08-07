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Мыльные пузыри не тонут. На Украине решают, как избежать краха

(обновлено: 14:34 07.08.2018)
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© РИА Новости / Александр ПрокопенкоПерейти в фотобанкЮлия Тимошенко во время посещения Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. 17 марта 2009Юлия Тимошенко во время посещения Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. 17 марта 2009
© РИА Новости / Александр Прокопенко
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Юлия Тимошенко, которая не оставляет надежд стать президентом Украины, предложила рецепт поддержания национальной экономики – действующим властям нужно съездить на заработки за границу.

Украина еще держится на плаву, делится хорошими новостями лидер "Батькивщины", непотопляемая похлеще самой Украины Юлия Тимошенко. Впрочем, когда политик раскрывает свой взгляд на ситуацию, хорошие новости заканчиваются. Она утверждает, что только те, кто покидает страну и уезжает за границу на заработки, спасают Украину от краха. Вот они, настоящие патриоты, которые заботятся о своей родине и шлют ей кровные рубли и евро.

Лидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Логика в этих словах, несомненно, есть. Только не видят ее те, кто облечен в стране некоторой властью. В министерстве инфраструктуры, например, хотят перекрыть этот канал, по которому в страну поступают немалые деньги – пять миллиардов евро, по подсчетам Тимошенко.

Планы окончательно перекрыть железнодорожное сообщение с Россией возмутили даже тех, кого раньше нельзя было заподозрить ни в симпатиях к России, ни в способности здраво рассуждать.

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что если граница будет закрыта, украинская экономика рухнет окончательно. На чем, говорит, добираться домой заробитчанам, – почтой, бандеролью?

А на чем зарабатывать украинским железным дорогам? Пассажирские перевозки дальнего следования убыточны, а поезд "Киев – Москва", который принес в прошлом году почти шесть миллионов долларов, стал самым прибыльным.

Пограничный пункт пропуска на границе России и Украины
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Так что предложение отменить железнодорожное сообщение не имеет никакого логического и экономического основания. Единственное, для чего это заявление может быть нужно – привлечь перед выборами националистически настроенный электорат, который зарабатывает не в России, а в Польше.

Юлия Тимошенко, которая, несмотря на все испытания на протяжении своей карьеры, не оставляет надежд стать президентом, предложила свой вариант решения проблемы: отправить за границу на заработки тех, кто сейчас у власти. Например, в Польшу, где сейчас проходит фестиваль мыльных пузырей. По мнению Тимошенко, украинские политики привезли бы оттуда золотые медали.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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