Мыльные пузыри не тонут. На Украине решают, как избежать краха

Украина еще держится на плаву, делится хорошими новостями лидер "Батькивщины", непотопляемая похлеще самой Украины Юлия Тимошенко. Впрочем, когда политик раскрывает свой взгляд на ситуацию, хорошие новости заканчиваются. Она утверждает, что только те, кто покидает страну и уезжает за границу на заработки, спасают Украину от краха. Вот они, настоящие патриоты, которые заботятся о своей родине и шлют ей кровные рубли и евро.
Планы окончательно перекрыть железнодорожное сообщение с Россией возмутили даже тех, кого раньше нельзя было заподозрить ни в симпатиях к России, ни в способности здраво рассуждать.
Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что если граница будет закрыта, украинская экономика рухнет окончательно. На чем, говорит, добираться домой заробитчанам, – почтой, бандеролью?
А на чем зарабатывать украинским железным дорогам? Пассажирские перевозки дальнего следования убыточны, а поезд "Киев – Москва", который принес в прошлом году почти шесть миллионов долларов, стал самым прибыльным.
Юлия Тимошенко, которая, несмотря на все испытания на протяжении своей карьеры, не оставляет надежд стать президентом, предложила свой вариант решения проблемы: отправить за границу на заработки тех, кто сейчас у власти. Например, в Польшу, где сейчас проходит фестиваль мыльных пузырей. По мнению Тимошенко, украинские политики привезли бы оттуда золотые медали.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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