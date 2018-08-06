Газовая диета: украинцам посоветовали потреблять меньше газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рекомендовал жителям страны сократить потребление газа. Нет, дышать украинцы могут полной грудью. Пока, во всяком случае. Речь идет об отказе от российского топлива. Свои идеи Гройсман изложил на страничке в Facebook. По его словам, он хочет, чтобы Украина стала энергонезависимой. А значит, страна не должна покупать газ в России.
Вообще Гройсман в последнее время часто поднимает эту тему. В конце июля на заседании правительства он заявил, что нужно полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой. Он также заверил, что Украина сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу своего топлива, а впоследствии и снизить цену на него внутри страны. Как говорится, свежо предание…
Вот и получается, что своим заявлениями Гройсман просто готовит население к новому росту тарифов. Так потребление газа действительно может сократиться. Вот только не из-за повышения энергоэффективности. А элементарно из-за бедности.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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