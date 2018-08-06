НАТО "мыло" Раму. Альянс создаст в Албании первую авиабазу на Балканах

Как бы то ни было, "Североатлантический совет одобрил строительство в Албании первой авиабазы на Балканах", – торжественно объявил в своем Facebook премьер Эди Рама. Есть чем гордиться. Правда, по большому счету, все тем же – географическим положением. Оно у Албании слишком выгодное, чтобы им пренебрегать. В роли плацдарма для наращивания вооруженного присутствия США – самое оно. Дислокация здесь позволит Пентагону контролировать с воздуха Адриатическое и Средиземное моря. Да и Черное море отсюда, по меркам боевой авиации – в двух шагах.
В общем, Албании давно пора было как-то себя проявить. С 2009-го в блоке, а никакого толку. По-прежнему самая бедная страна Европы. Ею, скорее всего, и останется, поскольку даже, по словам премьера, 50 миллионов евро альянс вложит в авиапроект, а не хотя бы в городок, близ которого он развернется. Кстати, это он сейчас называется Кучова. А с 1950-го здесь был Сталин. И только в 1990-ом решили, что хватит им и одной Тираны. С появлением контингента НАТО она с полным правом сможет сказать, что "я у него первая". А это статус, эксклюзив и новая взлетно-посадочная полоса.
Между прочим, кстати. А то Белграду опять что-то не нравится. Не устраивает, видите ли, его, что Албания и Косово хотят отменить границу. Вот что он скажет, если самолеты альянса в процессе, как они это называют, "патрулирования" и над Косово летать станут? Раме, быть может, это зачтется. Уж очень им в его стране недовольны. В январе тысячи вышли на протест, требуя отставки и обвиняя кабинет в коррупции и связях с оргпреступностью. А так получается, что НАТО "мыло" Раму. Он же себя под Западом чистит. Хотя, чтобы влезть в Албанию через Раму, НАТО "мыло" совсем не обязательно.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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