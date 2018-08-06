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НАТО "мыло" Раму. Альянс создаст в Албании первую авиабазу на Балканах

(обновлено: 19:02 06.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПриштина. Албанский флагПриштина. Албанский флаг
© РИА Новости / Илья Питалев
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Авиабаза в этом регионе позволит Пентагону контролировать с воздуха не только Адриатическое и Средиземное моря. Черное море отсюда, по меркам боевой авиации – в двух шагах.

НАТО "мыло" Раму. Альянс создаст в Албании первую авиабазу на Балканах
НАТО крепко берется за Балканы. В прошлом году по случаю "отхватило" Черногорию. Этим летом открыло "портал" для Македонии, не дожидаясь, когда та сменит название. И вот оно уже анонсирует создание своей первой в этом регионе авиабазы. Такие "точки" именуют "аэродромами подскока", имея в виду, что до вероятного противника – рукой подать, крылом махнуть. 

Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье, Македония. 13 июня 2018
© REUTERS / Ognen Teofilovski
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Впрочем, о противнике в Албании не говорят. Все-таки кое-каким западным "ценностям" здесь научились. Например, что до поры – до времени лучше скрывать то, что всем и так хорошо известно. А известно, что вряд ли это только против Сербии. Как минимум потому, что с Белградом натовцы в 1999-ом расправились и без непосредственной близости. Хотя это как надо до сих пор ненавидеть сербов, чтобы создать под боком у них источник военной угрозы как раз к 20-летию бомбардировок их столицы. Это, наверное, чтобы не расслаблялись и не забывали, кто их тогда не добил. А мог бы. 

Как бы то ни было, "Североатлантический совет одобрил строительство в Албании первой авиабазы на Балканах", – торжественно  объявил в своем Facebook премьер Эди Рама. Есть чем гордиться. Правда, по большому счету, все тем же – географическим положением. Оно у Албании слишком выгодное, чтобы им пренебрегать. В роли плацдарма для наращивания вооруженного присутствия США – самое оно. Дислокация здесь позволит Пентагону контролировать с воздуха Адриатическое и Средиземное моря. Да и Черное море отсюда, по меркам боевой авиации – в двух шагах. 

В общем, Албании давно пора было как-то себя проявить. С 2009-го в блоке, а никакого толку. По-прежнему самая бедная страна Европы. Ею, скорее всего, и останется, поскольку даже, по словам премьера, 50 миллионов евро альянс вложит в авиапроект, а не хотя бы в городок, близ которого он развернется. Кстати, это он сейчас называется Кучова. А с 1950-го здесь был Сталин. И только в 1990-ом решили, что хватит им и одной Тираны. С появлением контингента НАТО она с полным правом сможет сказать, что "я у него первая". А это статус, эксклюзив и новая взлетно-посадочная полоса. 

Флаг Албании
© Fotolia / ollirg
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ВПП, конечно, не ВВП. Но звучит очень похоже, неискушенный в аббревиатурах местный крестьянин сразу и не поймет подмену понятий. Это как шесть и девять. Все зависит от того, как повернуть. Премьер Рама гордо "выруливает" на экономическую перспективу. Мол, ждите – будет. Почему бы и нет? Это же добро должно быть с кулаками. А у кого его нет, тот – с крылышками. Как бабочка, чтобы "бяк-бяк-бяк-бяк". Хотя в их случае, скорее, "бряк-бряк" – потому что оружием. 

Между прочим, кстати. А то Белграду опять что-то не нравится. Не устраивает, видите ли, его, что Албания и Косово хотят отменить границу. Вот что он скажет, если самолеты альянса в процессе, как они это называют, "патрулирования" и над Косово летать станут? Раме, быть может, это зачтется. Уж очень им в его стране недовольны. В январе тысячи вышли на протест, требуя отставки и обвиняя кабинет в коррупции и связях с оргпреступностью. А так получается, что НАТО "мыло" Раму. Он же себя под Западом чистит. Хотя, чтобы влезть в Албанию через Раму, НАТО "мыло" совсем не обязательно. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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