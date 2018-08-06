"Фланелевое покушение". Президент Венесуэлы раскрыл "байку" оппозиции

Тому, правда, самому осталось всего-ничего. 7 августа его официально сменит Иван Дуке. Но почему бы ему напоследок и не хлопнуть? Кажется немыслимым, чтобы один президент не только заказал, но и принял участие в устранении другого. Тем паче, если он, Сантос, еще и лауреат Нобелевской премии мира. Хотя после Обамы это как раз и не является "смягчающим" обстоятельством. Чтобы понять, как такое возможно, мало жить там, на той стороне земли, надо еще жить там, как живет Мадуро. Не то, чтобы ему видней, он просто знает, с кем у него непримиримый антагонизм.
Опять же направить на лидера Венесуэлы беспилотники с взрывчаткой во время военного парада – это даже для местных мятежников неслыханная дерзость. Их кумир – офицер Оскар Перес прошлым летом, правда, угонял военный вертолет, чтобы открыть огонь по верховному суду и МВД. Но тогда этого никто не ждал. Поэтому тогда это было проще, чем сейчас, в условиях тотального контроля вообще, самостоятельно разработать такую боевую операцию, еще и в момент наивысшего внимания силовиков. Те сразу так и решили. Грохот еще стоял в ушах, а они уже не сомневались, что без Вашингтона и Боготы здесь не обошлось.
"Фланелевые" же "солдаты", что взяли на себя ответственность за покушение, просто, видимо, много на себя взяли. До этого их толком и не знал никто. Зато сейчас они бахвалятся в Twitter, что это, мол, только начало проекта "Феникс", призванного якобы вернуть Венесуэле демократию. Надо полагать, коль "Феникс", – сперва испепелив ее. Впрочем, фланель, как говорят, обладает неким целебным свойством. Но по-другому эту ткань еще называют байкой. Что, наверное, точнее. Поскольку желание противников Мадуро решить все миром очень похоже на байку. Пока не из склепа.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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