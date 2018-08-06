Направить на лидера Венесуэлы беспилотники с взрывчаткой во время военного парада – это вообще-то для местных мятежников неслыханная дерзость. Венесуэльские силовики так и решили.

"Фланелевое покушение". Президент Венесуэлы раскрыл "байку" оппозиции Your browser does not support HTML5 audio

Неудачное покушение на видного деятеля – это всегда повод заподозрить его в инсценировке. Дескать, хотели бы – убили. А так – только шум и сочувствие к "жертве". Тем более, если отделалась легким испугом. И хотя испуг, похоже, был настоящим, западные СМИ, как по команде, подхватили версию о взрыве бытового газа на проспекте Боливара, что в центре Каракаса. Мол, ничего страшного: стечение обстоятельств и желание президента Венесуэлы ими воспользоваться. Даже когда стало ясно, что и дроны были, и бомбы – тоже, это их не убедило. Трупа-то нет. Значит, и говорить не о чем.

Но, во-первых, у Николаса Мадуро случались времена и похуже, то есть, были и более подходящие моменты для подобных "спектаклей". Во-вторых, пусть он, как и все в этих краях, хороший актер, но так не сыграешь. Сам он, кстати, признался, что в первую секунду решил, будто это пиротехники поторопились с салютом в честь дня Национальной гвардии. Его противники теперь уверяют, что поторопился он сам, когда, лишь придя в себя, тут же обвинил в акте терроризма (не иначе), кроме доморощенных радикалов, еще и США, и лично главу соседней Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Тому, правда, самому осталось всего-ничего. 7 августа его официально сменит Иван Дуке. Но почему бы ему напоследок и не хлопнуть? Кажется немыслимым, чтобы один президент не только заказал, но и принял участие в устранении другого. Тем паче, если он, Сантос, еще и лауреат Нобелевской премии мира. Хотя после Обамы это как раз и не является "смягчающим" обстоятельством. Чтобы понять, как такое возможно, мало жить там, на той стороне земли, надо еще жить там, как живет Мадуро. Не то, чтобы ему видней, он просто знает, с кем у него непримиримый антагонизм.

Опять же направить на лидера Венесуэлы беспилотники с взрывчаткой во время военного парада – это даже для местных мятежников неслыханная дерзость. Их кумир – офицер Оскар Перес прошлым летом, правда, угонял военный вертолет, чтобы открыть огонь по верховному суду и МВД. Но тогда этого никто не ждал. Поэтому тогда это было проще, чем сейчас, в условиях тотального контроля вообще, самостоятельно разработать такую боевую операцию, еще и в момент наивысшего внимания силовиков. Те сразу так и решили. Грохот еще стоял в ушах, а они уже не сомневались, что без Вашингтона и Боготы здесь не обошлось.

Кстати, не исключено, что ликвидация и не была обязательным условием. Может, задача в том и состояла, чтобы создать хаос и ввергнуть страну в пучину страха, недоверия и репрессий. А дальше – дело техники. Искал же Трамп повод для вторжения, союзников науськивал. А что для них может быть серьезней нарушений прав человека. Под это очень легко подвести чрезвычайное положение, для введения которого у Мадуро теперь есть все основания.

"Фланелевые" же "солдаты", что взяли на себя ответственность за покушение, просто, видимо, много на себя взяли. До этого их толком и не знал никто. Зато сейчас они бахвалятся в Twitter, что это, мол, только начало проекта "Феникс", призванного якобы вернуть Венесуэле демократию. Надо полагать, коль "Феникс", – сперва испепелив ее. Впрочем, фланель, как говорят, обладает неким целебным свойством. Но по-другому эту ткань еще называют байкой. Что, наверное, точнее. Поскольку желание противников Мадуро решить все миром очень похоже на байку. Пока не из склепа.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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