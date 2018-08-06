Назад в будущее: США устроят Ирану 2015 год

Сказал Дональд Трамп, что разорвет ядерную сделку с Ираном и возобновит санкции против Тегерана – так и сделал. ЕС уже заявил, что он против. А европейский бизнес пока промолчал.

Иногда они возвращаются. Не сразу и не все, но возвращаются. 6 августа начинает действовать первый пакет санкций США против Ирана. Тех самых, которые были временно сняты в 2015 году после заключения ядерной сделки. Список того, что опять стало нельзя, обширный: иранским чиновникам запрещается покупать доллары, а гражданам США – иранскую валюту; нельзя торговать драгоценными металлами, поставлять в Иран уголь, алюминий, сталь, графит и IT-продукты. Под санкции попал суверенный долг ИРИ и автопроизводство. Еще американцы не смогут продавать иранцам самолеты и запчасти к ним, а Тегеран лишается возможности отправлять ковры, фисташки и черную икру на рынок Штатов.

С одной стороны, казалось бы, Иран за долгие годы научился жить под ограничениями, и не только американскими. С другой стороны, с мая, когда Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, курс иранского риала обрушился. В конце июля он достиг антирекордных отметок, подешевев к доллару в два раза.

И это только первая волна старых-новых санкций. Самую горькую пилюлю для Тегерана Вашингтон приберег на 4 ноября – тогда вступит в силу второй пакет ограничительных мер. Его цели – иранское судоходство и судостроение, энергетика, банки и финансы, а также нефтянка. Американцы намерены ударить по покупке и транспортировке углеводородов, по доходам от отрасли и по тем, кто покупает и потребляет иранскую нефть. А это, прежде всего, страны ЕС, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. Грозят и тем, кто будет обходить санкции, хоть и не нарушая их формально. В общем, скоро полмира под американскими мерами ходить будет, но Вашингтон это не смущает.

ЕС, правда, уже заявил, что с 7 августа начинает действовать обновленный "Блокирующий статут", который должен защитить европейский бизнес, работающий с Тегераном, от американских санкций. Заставит ли это компании, которые уже заявили о сворачивании бизнеса в Иране, отказаться от своих планов, пока не ясно. К тому же, из боязни рассердить Вашингтон, многие начали этот процесс заранее, не дожидаясь введения американских ограничений.

За три месяца до ноября Иран вряд ли "исправит свое поведение", как выражается госсекретарь Майк Помпео. Между тем, как считают некоторые эксперты, на определенное сближение США и Иран пойти могут – так сказать, по "северокорейскому сценарию". Но вряд ли это произойдет прямо сейчас.

Впрочем, далеко не всего в этом мире Штаты могут добиться санкциями, это очевидный факт. Так что вспоминается интернет-мем: "Все хотят, чтобы было по-ихнему, но по-ихнему не будет, потому что нет такого слова".

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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