Назад в будущее: США устроят Ирану 2015 год

Иногда они возвращаются. Не сразу и не все, но возвращаются. 6 августа начинает действовать первый пакет санкций США против Ирана. Тех самых, которые были временно сняты в 2015 году после заключения ядерной сделки. Список того, что опять стало нельзя, обширный: иранским чиновникам запрещается покупать доллары, а гражданам США – иранскую валюту; нельзя торговать драгоценными металлами, поставлять в Иран уголь, алюминий, сталь, графит и IT-продукты. Под санкции попал суверенный долг ИРИ и автопроизводство. Еще американцы не смогут продавать иранцам самолеты и запчасти к ним, а Тегеран лишается возможности отправлять ковры, фисташки и черную икру на рынок Штатов.
И это только первая волна старых-новых санкций. Самую горькую пилюлю для Тегерана Вашингтон приберег на 4 ноября – тогда вступит в силу второй пакет ограничительных мер. Его цели – иранское судоходство и судостроение, энергетика, банки и финансы, а также нефтянка. Американцы намерены ударить по покупке и транспортировке углеводородов, по доходам от отрасли и по тем, кто покупает и потребляет иранскую нефть. А это, прежде всего, страны ЕС, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. Грозят и тем, кто будет обходить санкции, хоть и не нарушая их формально. В общем, скоро полмира под американскими мерами ходить будет, но Вашингтон это не смущает.
ЕС, правда, уже заявил, что с 7 августа начинает действовать обновленный "Блокирующий статут", который должен защитить европейский бизнес, работающий с Тегераном, от американских санкций. Заставит ли это компании, которые уже заявили о сворачивании бизнеса в Иране, отказаться от своих планов, пока не ясно. К тому же, из боязни рассердить Вашингтон, многие начали этот процесс заранее, не дожидаясь введения американских ограничений.
Впрочем, далеко не всего в этом мире Штаты могут добиться санкциями, это очевидный факт. Так что вспоминается интернет-мем: "Все хотят, чтобы было по-ихнему, но по-ихнему не будет, потому что нет такого слова".
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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