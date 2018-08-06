В Россию – на черте верхом. В Киеве осваивают новые транспортные технологии

Если что-то еще и осталось общего между Киевом и Москвой, то это нужно срочно запретить – такой позиции придерживаются украинские власти. Теперь планируют закрыть железнодорожное сообщение. Кто останется в убытке?

Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. Такая ситуация в железнодорожном сообщении с Россией уже несколько лет – недостижимая мечта украинских властей. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, наверное, уже и сам сбился со счета – сколько раз он анонсировал это долгожданное для него событие. И вот опять: мол, в правительстве незалежной обсуждают такую возможность.

То, что министр относится к этому вопросу легко – известно. Когда в декабре прошлого года почти все российские поезда прекратили транзитное движение через Украину и пошли в объезд украинской территории, Омелян оценил убытки своей страны в 1 гривну. То есть терять Киеву нечего.

Похоже, министр всерьез считает свой народ отстающим в развитии, даже как-то неудобно за такие интересные подсчеты. Нелишне будет напомнить, что главная железнодорожная компания страны – "Укрзализныця" – находится в жутком положении. Пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными весь прошлый год. Общий убыток составил 3,5 млрд гривен, это 7,5 млрд рублей. А самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев – Москва", он принес почти шесть миллионов долларов (380 млн рублей) прибыли.

Ну, теперь, конечно, самое время этот маршрут отменить. Между тем, после того как РЖД построила ветку в обход Украины, как раз России терять там нечего. Сегодня между странами курсирует только один российский состав, и тот транзитом из Кишинева. А вот с Украины в Россию – порядка десяти. Чаще всего железной дорогой пользовались и пользуются именно украинские пассажиры. И если поезда ходить перестанут, то украинским гражданам придется либо ездить на автобусах, либо летать транзитом через Минск. А если напрямую, то останется только лететь верхом на черте, как подсказывала гениальная фантазия Николая Васильевича Гоголя.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.