"Цыганочка с выходом": по-киевски и на троих!

"Люди, которые нас снова удивили". Если существует рейтинг с таким названием, то в начале августа тройку его лидеров наверняка составили генпрокурор и премьер-министр Украины, а также мэр Киева.

Генпрокурор незалежной Юрий Луценко отличился – предложил отменить высочайшее государственное звание: "Герой Украины". Премьер-министр Владимир Гройсман, напротив, пожелал, чтобы на Украине стало одним официальным героем больше. Ну а мэр Киева Владимир Кличко открыл памятник "украинскому богатырю" Илье Муромцу как герою на все времена и к тому же на "историческом месте богатырской заставы".

В подробностях деяния веселой троицы выглядят так. Юрий Луценко объявил о завершении досудебного расследования по делу о подготовке Надеждой Савченко теракта в Киеве. Увы, к имени незадачливой "террористки" пришлось добавить присвоенное ей звание "Герой Украины", и на этих словах генпрокурор забуксовал. Просто говоря, он считает, что государство должно сказать Надежде Савченко: "Отдавай мои игрушки, потому что ты кое-что наделала в мой горшок". А говоря не просто – постоянно случается конфуз перед заграницами: "Очень трудно объяснить заграничным обозревателям, как человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия, стал врагом страны", – разоткровенничался Луценко. Правда, и своим-то гражданам это объяснить нелегко, но не о своих, разумеется, речь (красивое лицо государства предназначено не для них). При этом генпрокурор – как бы баш на баш – предложил вместо "Героя Украины" новую награду: "Золотой Трезубец". Видимо, ее дискредитировать будет никак невозможно.

А вот премьер-министру Владимиру Гройсману, кажется, все равно, сколько героев Украины находится под уголовным производством и как они дошли до жизни такой. Он, вероятно, считает, что героев должно быть больше – хороших и разных. Потому и выдвинул инициативу: наградить самым высоким государственным званием украинского боксера Александра Усика – за победу в честном бою с российским боксером. Усик, кстати, отнесся к этой инициативе с обидным равнодушием – в духе "спасибо, не надо".

Брать бы прокурору с премьером пример с киевского мэра – вот кто истинных украинских героев чует за версту! Владимир Кличко открыл памятник Илье Муромцу и чего только не наговорил – особенно на засаленную тему "Россия присваивает украинскую историю". Разумеется, в своей торжественной речи Кличко величал Муромца "украинским богатырем" и упирал на то, что Илья родился под Черниговом. Странно, что в пожаре страсти к переименованиям Муромец на Украине все еще не переименован в Черниговца!.. Но это, вероятно, домашнее задание на будущее: переименовать Муромца в Черниговца, а героев Украины в "золотых трезубцев".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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