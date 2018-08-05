По ком звенит Bellingcat? У антироссийских СМИ одной тайной стало меньше

Почти дословное совпадение итогов некоторых "независимых журналистских расследований" с официальным курсом стран Запада немного удивляло. До поры до времени. Но больше не удивляет.

На какие деньги сегодня живут интернет-порталы, посвященные журналистским расследованиям? Все по-разному: кто-то существует благодаря средствам подписчиков, другие — за счет рекламы и пожертвований. Но иногда, как выяснилось, среди доноров таких порталов попадаются ну очень серьезные структуры.

Взять, к примеру, портал Bellingcat, основанный британцем Элиотом Хиггинсом. Сфера интересов издания весьма обширна: от Сирии до Украины. Начинал Bellingcat с того, что смело и непредвзято обличал правительство Сирии во всех смертных грехах: в негуманном ведении войны, неизбирательных обстрелах, и, конечно же (как без этого!) в применении химоружия. Критики портала, правда, всегда говорили, что с доказательствами у авторов Bellingcat слабовато. В основном — сообщения из соцсетей, фотографии непонятного происхождения и тому подобное.

В общем, очень многое в расследованиях Bellingcat по Сирии излагалось и излагается как-то мутно. Кроме вывода: Асад злодей, а те, кто против него, — достойнейшие люди. Если бы такой вывод предложил какой-нибудь западный чиновник, выглядело бы неубедительно — мол, что еще он может сказать. А тут — независимые гражданские активисты! Ну, получается, что-то в их расследованиях есть?

Bellingcat отметился и на другой "горячей теме" — катастрофе рейса MH17 в небе над Украиной. Источники прежние: соцсети, мутные фото и так далее. И ясный, как слеза ребенка, вывод: виновата Россия! В общем, все как Форин Офис прописал.

Эти почти дословные совпадения итогов "независимых расследований" с официальным курсом Лондона, конечно, немного удивляли. До поры до времени. Но больше не удивляют. Благодаря информации другого портала, посвященного расследованиям, куда более "крутого" и авторитетного — WikiLeaks. Из переписки, которая велась с его аккаунта, удалось выяснить, что Bellingcat частично финансируется Министерством обороны Великобритании. Об этом говорится в одном из сообщений переписки, опубликованной журналисткой Эммой Бест. Подробно об этой истории рассказал RT.

И как-то сразу все стало гораздо яснее. Основатель ресурса Элиот Хиггинс, естественно, назвал публикацию полной чушью. Кто бы сомневался. А вот его "своевременные" расследования про "химоружие Асада" и про катастрофу рейса MH17 — это, конечно же, никакая не чушь. Это истина, доподлинно выясненная независимыми гражданскими активистами. Такими же независимыми, как всем известные сирийские "Белые каски". Которые тоже финансировались в том числе британским и американским правительствами — ну надо же, какое совпадение.

В общем, похоже, что еще одной независимой гражданской организацией в мире стало меньше. А вот понимания, кто есть who в информационной войне против России, наоборот, прибавилось.

Само по себе название "Bellingcat", к слову сказать, весьма красноречиво. Оно отсылает к английской детской сказке про мышей, которые гадали, как им уберечься от кота. И вот одна мышка предложила повесить коту на шею колокольчик, чтобы сразу услышать, когда он крадется. Идея была отличная, жаль, что неисполнимая. Создатели сайта Bellingcat самим названием портала давали понять: им удалось повесить колокольчик на шею коту и теперь все тайное станет явным. Так оно и получилось с самим порталом.

Автор Семен Додатко, радио Sputnik

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