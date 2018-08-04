Кот в Солсбери – человек в Эймсбери, или Следствие ведут пироманы

"Тренируйся на кошках", как сказано в одной кинокомедии. Английские полицейские, видимо, посмотрели ее дважды. Первый раз, когда кремировали кота из дома Скрипалей в Солсбери. Второй раз – в Эймсбери.

"Смотри, чего нашел! – А что это? – Фиг его знает. Дарю!" Пшик-пшик, и вас уже "хватил Кондратий". Примерно так печальные события в Эймсбери могли быть представлены в какой-нибудь черной комедии про двух маргиналов, которые вышли погулять и напоролись на "руку Москвы" (британские "расследователи" говорят, рука была женской). Смех смехом, но умершую от воздействия "неизвестного вещества" жительницу маленького английского городка Дон Стерджес уже кремировали. При этом Скотланд-Ярд так и не дал внятных объяснений причин ее смерти, теперь же – без возможности эксгумации тела для доследования – уже не даст никогда. Между тем, времени было достаточно, чтобы как следует покопаться в организме погибшей.

Дон Стерджес отравилась 4 июля (не без помощи своего приятеля, который, как известно, легко отделался); 8 июля она умерла, а кремировали ее только 30 июля. Что все это время делали с телом, неизвестно. Может быть, усопшую как-то обеззараживали? Вряд ли. Как сообщил телеканал Sky News , на похоронах родственникам Дон не разрешили нести ее гроб (но при этом почему-то позволили прощаться с ней целых 15 минут!..).

Несчастной женщине из Эймсбери суждено было повторить судьбу кота и двух морских свинок из Солсбери, став в конце своей жизни уже не человеком, а просто бездушной уликой. Улики – они и есть улики: без пола, возраста и принадлежности к какой либо части растительно-животного мира. Если решено – долой улики, значит – гори они в огне. Без них удобнее расследовать в нужном направлении.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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